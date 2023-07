O Ipea refez os cálculos e elevou a estimativa do PIB (Produto Interno Bruto) agropecuário para 2,6% neste ano. A previsão anterior indicava 2,2%.

O aumento da taxa ocorre após as divulgações mais recentes de dados da produção agrícola e de abates de animais pelo IBGE.

O setor de produção vegetal, devido à safra recorde de soja, deverá crescer 2,7% neste ano, e o de carnes, 2,5%.

O Ipea alerta, porém, que há riscos na concretização dessa nova taxa de crescimento. Entre as preocupações estão a crise hídrica, que poderá reduzir a safra, principalmente a de milho.

A seca poderá afetar também as pastagens e provocar uma redução na oferta e no peso dos bovinos. Suínos e frangos estão em situação melhor, com aumentos de abates.



Crédito no agro A Agrotools, ligada a soluções digitais para o agronegócio, coloca no mercado, nesta quinta-feira (24), uma agência para crédito rural. Será a primeira no Brasil dedicada exclusivamente a todas as empresas que financiam o agronegócio, segundo a Agrotools.

Arsenal tecnológico Segundo a empresa, estará à disposição de agfintechs um arsenal tecnológico que permitirá que elas se tornem rapidamente em empresas de serviços financeiros.

Sustentabilidade Os novos serviços, que atenderão fintechs, revendedoras de insumos e outros financiadores digitais, estarão em linha com a agenda global ESG (boas práticas ambientais, sociais e de governança).

Custos nos EUA A evolução dos custos de produção dos grandes produtores norte-americanos será de 2,5% na safra 2021/22, em relação à anterior, segundo o Usda (Departamento de Agricultura). O trigo lidera com 2,7%. Soja e milho terão aumentos de 2,2%.

O que sobe Os custos com fertilizantes e agroquímicos sobem, mas os com sementes, combustíveis e eletricidade caem, afirma o Usda. No caso brasileiro, todos esses custos deverão aumentar.