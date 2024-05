Na rua os covardes continuam sendo covardes. Calados na fila do mercadinho ou açougue, não levantam suas vozes tanto quanto maiusculizam seus caracteres odiosos a alfabetizar pensamentos pútridos. Na verdade, tendem a ser até educados demais, polidos, de voz e cabeças baixas, porque conhecem o funcionamento do que é viver em comunidade e, por vezes, o peso destas sobre suas recalcadas existências. Podem discordar, odiar, mas conhecem e obedecem por puro e simples medo. Aprenderam, na prática, que seu espaço acaba quando o do outro começa. Porém, quando estão online podem liberar o que Freud chamou, em "O Mal-estar na Civilização", de "um forte quinhão de agressividade".

Catarina Pignato

Não baixa cabeça, pede cabeças. Até perde a própria atrás de avatares de desenhos animados ou bandeiras quaisquer. Persegue, acha, segue, aponta, manda mensagem privada, depois pública, destrói, ri, mostra os dentes digitais, depois publica, exibe para os seguidores quem é que manda prints, sente prazer, dá um F5, vê quantas curtidas tiveram suas salivadas palavras, continua lá, contabilizando, monetizando porque, afinal, se a rua tem leis, a internet ainda está longe disso.

Ouve alguém chamar seu nome. Esquece um pouco do êxtase da caçada digital, e assimila o recado: "Vá comprar pão pro café."

Baixa a cabeça para o vizinho a colocar o lixo na calçada, balança essa mesma cabeça para cumprimentá-lo e até rasga um sorriso macio de personagem de desenho animado ou fachada de dentistas de bairros quaisquer. Caminha concentrado, sem pressa, não aponta os olhos para ninguém, mantêm-nos privados em público, não ri, esconde os dentes, mas mostra educação quando agradece os pães no saco e a notinha entregue pelo caixa depois de passar o cartão. Pede licença para a moça que continua lá, parada, ignorando sua existência por distração, sente desprazer, desmoralização, pois, enfim, se a internet ainda não tem consistentes leis —aquelas próprias para tantas especificidades que lhe conferem caráter de meio de comunicação, a rua tem.

Não ouve ninguém chamar seu nome. Põe o pão na mesa e o mostra para quem manda na casa. Espera algum reconhecimento qualquer, "obrigado, estão quentinhos!", "você é um amor!", "te agradeço", mas o seu mundo não é assim.

Ao menos não este que ele tão bem parece compreender depois de horas ouvindo podcasts da nova velha era, sempre muito iluminados pelas lâmpadas mais apagadas que a razão penumbrada jamais viu. Espuma de raiva, estala os caninos, desbloqueia o celular.

Reergue a cabeça na lojinha online do game onde os lobos conseguem comprar skins de cordeiros, mas preferem as de lobo. Ali podem, ali quererem, ali abocanham o alfa em si mesmos. Uivando na fila dos servidores, levantam o coro da alcateia o quanto podem para minusculizar o berro frustrante dos que, para eles, são simples presas. Na verdade, tendem a ser até unidos demais, organizados, de rosnar e mirar altos horizontes, porque conhecem o funcionamento do que é viver em cibercomunidades e, por vezes, da ausência de peso destas sobre suas criminosas existências. Podem discordar, odiar e conhecem —tanto quanto obedecem— a lei da selva digital por puro e simples prazer.

Ensinam, na prática muitas vezes da violência, que seu espaço começa quando o do outro acaba.

"Homo homini lúpus [O homem é o lobo do homem]; quem, depois de tudo que aprendeu com a vida e com a história, tem coragem de discutir essa frase?", inqueriu Freud. Nós, pensa quem vos escreve. Nós temos sempre que discutir esta frase para não nos tornamos o fim em nós mesmos, de nós mesmos.

Estudo realizado pela SaferNet trouxe dados a serem elevados ao grau de problematização que merecem. Denúncias de crimes de ódio cometidos na web cresceram consideravelmente, constando, entre elas, casos de racismo, xenofobia, intolerância religiosa e LGBTfobia. É neste ambiente hostil da internet que chamam de "liberdade" o cometimento de violências contra vulneráveis e de "moderados" os lobos, por vezes, em skins de cordeiros.