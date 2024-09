São Paulo

Um ano depois de começar a baixar a Selic, o Banco Central começou a dar ré, o que era previsível desde as confusões de abril e maio deste ano. A Selic baixara de 13,5% para 10,5% ao ano. Nesta quarta-feira (18), foi a 10,75%. Sendo otimista, chega a 11,5% no início de 2025. Pelo andar atual da carruagem, vai a 12%. No comunicado em que anunciou a Selic maior, mais seco do que de hábito, o BC não disse mais nada de interesse maior. Melhor assim. Menos confusão.

O que pode contribuir para que a Selic volte a cair logo? O preço do dólar baixar, em parte graças ao aumento da diferença de taxas de juros nos EUA e no Brasil (a "Selic" deles caiu meio ponto percentual também nesta quarta). Nesta quarta, o dólar já ficou menos salgado, mas a taxa de câmbio anda volátil e difícil de prever, para variar.

Sede do Banco Central em Brasília - Pedro Ladeira - 4.mai.2022/Folhapress

É preciso que o preço das commodities, soja, milho, trigo, petróleo, fique por onde está —se cair muito mais, cria outros problemas: menos crescimento, menos receita para o governo. Com o preço do barril na mesma e dólar menos salgado, a Petrobras teria mais motivos para baixar o preço dos combustíveis. Seria bom também que chovesse, o bastante para evitar prejuízos nas lavouras e termos preços melhores de eletricidade. Mas, infelizmente, ainda não sabemos fazer a dança da chuva.

Mais importante, seria essencial que Lula 3 apresentasse um plano de bons remendos no arcabouço fiscal, desculpem a obviedade tediosa —ou revoltante, no caso de quem é convicto de que déficits e dívida crescente são irrelevantes. Fernando Haddad, petista, de esquerda, acha que não é irrelevante.

A situação das contas federais não deve mudar grande coisa em 2024 e 2025. Mas um plano de contenção do aumento de gastos em Previdência, saúde e educação, para 2026 e além, teria algum feito imediato. Facilitaria muito a vida de Gabriel Galípolo, futuro presidente do BC. Aliás, é o plano que está na cabeça de todo o mundo na direção do BC, inclusive dos nomeados por Lula.

A Selic, taxa de curtíssimo prazo, afeta as taxas dos demais prazos nos negócios do mercado, do atacadão de dinheiro, onde se define o custo dos empréstimos para o governo, o piso das taxas de juros para a economia inteira. Mas não as determina.

Desde abril, as taxas de prazo superior a dois anos já estavam em nível mais alto do que em agosto de 2023, quando a Selic começara a baixar. A mexida na meta fiscal de 2025, a falação ignara da maioria do governo sobre déficit e juros, as confusões nas mensagens do BC e rolos na finança mundial elevaram os juros na praça, é tedioso lembrar. Como os donos do dinheiro grosso temem, na prática, que o arcabouço fiscal vá rachar em algum momento (2026?), cobram mais (juro maior), por conta.

Lula 3 vai apresentar um plano de remendo ou reforma do arcabouço? Só vendo para crer. Se o fizesse até o início do ano político de 2025, daria contribuição relevante para um crescimento mais estável e para a contenção da dívida.

O país cresce mais do que quase todo o mundo esperava. A inflação está fora da meta, mas algo contida, estável e, para padrões brasileiros, baixa. Mas as taxas de juros (atenção para o plural) estão em níveis teratológicos. Vão levar a dívida do governo a níveis assustadores, dado, de resto, que não haverá superávit primário nas contas públicas tão cedo. Isso não vai prestar.