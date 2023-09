A equatoriana Mónica Ojeda, autora do elogiado romance "Mandíbula", é a mais nova presença confirmada na próxima Flip, que acontece de 22 a 26 de novembro em Paraty.

A escritora equatoriana Mónica Ojeda, autora de 'Mandíbula' - Gianella Silva/Divulgação

Será a primeira vinda ao Brasil da escritora de 35 anos, um dos destaques da onda de literatura latino-americana que mistura o gênero do horror com as angústias da experiência feminina.

Ojeda lançará em outubro, pela Autêntica Contemporânea, o volume de contos "Voladoras", que exploram a sexualidade e a violência nos Andes equatorianos.

A Festa Literária Internacional de Paraty, que terá curadoria de Fernanda Bastos e Milena Britto e homenageará a escritora Pagu, já tem outros dois nomes internacionais confirmados na programação, a americana Christina Sharpe e a argentina Laura Wittner, além da brasileira Natalia Timerman, que acaba de publicar "As Pequenas Chances".

TODA A POESIA A escritora mineira Maria Lúcia Alvim, premiada com um Jabuti póstumo pelo livro "Batendo Pasto", terá um volume com sua poesia completa lançado pela Relicário no ano que vem. A obra reúne os seis livros já publicados pela poeta, morta em 2021 aos 88 anos em decorrência da Covid, assim como três inéditos.

ANTES TARDE O escritor e economista paraibano Ney Suassuna, que fez carreira como senador e ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, vai lançar nada menos que oito livros inéditos na Bienal do Rio. São obras que variam entre prosa, poesia e ciências sociais, que o político de 81 anos quer fazer verem a luz do dia num momento da vida em que está buscando deixar uma marca no mundo por meio da literatura.