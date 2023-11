"Um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar", diz um velho ditado que se repete em boa parte do mundo. A convicção por trás disso é que uma situação improvável e desastrosa não se dará novamente no mesmo contexto e para as mesmas pessoas. O pior ficou para trás.

Quando, em 2016, Trump ganhou a eleição americana, foi um "valhei-me, Deus!" geral para a esquerda e o centro liberais no mundo inteiro. Mesmo pesquisadores americanos da comunicação e da ciência política se entreolhavam perplexos ante o inverno que acabava de chegar.

Na noite do domingo em que Bolsonaro ganhou a eleição no Brasil, em 2018, me ocupei de consolar amigos que, apesar de todo o conhecimento profissional sobre política e democracia, eram jovens e ainda não tinham experimentado o sabor amargo de viver sob um governo autoritário no Brasil.

Constatado o inevitável —isto é, que a maioria dos eleitores havia topado dar um cheque em branco a um maluco de extrema direita para evitar que o PT voltasse ao governo—, tudo era só desalento.

A esquerda se consolou com a ideia de que ninguém largaria a mão de ninguém. Os que taparam o nariz e votaram em Bolsonaro apaziguaram a consciência repetindo que as instituições acabariam domando o bruto ou que toda aquela virulência antidemocrática era só da boca para fora.

Estavam todos errados: todo mundo largou a mão de todo mundo, já que a esquerda não se une sequer por interesses. E Bolsonaro dobrou a aposta na brutalidade verbal e na barbaridade institucional e levou o seu voraz apetite pelo poder a todo custo até o limite quase trágico do 8 de Janeiro.

Quando, enfim, a lucidez prevaleceu novamente, todos respiraram aliviados. Foi trágico, foi por pouco, deixou um estrago imenso e uma ferida aberta, mas quem sabe a sociedade aprende com os seus erros. Erramos, aprendemos, melhoramos —acreditava-se.

Talvez não seja bem assim. A volta de Trump nos Estados Unidos parece muito plausível se depender apenas dos eleitores. E por aqui o bolsonarismo demonstra ter volume parlamentar, tração eleitoral e força no debate público inclusive para sobreviver politicamente a Bolsonaro.

Talvez Trumps, Bolsonaros e tantos outros mundo afora não tenham sido frutos do acaso ou resultado de uma conjunção astral rara, singular e que dificilmente se repetirá.

A vitória de Milei na Argentina deveria fazer-nos considerar que talvez a principal novidade política do século 21 seja realmente a força eleitoral de candidatos radicais, de fora do sistema, extravagantes, com retórica ferozmente antipolítica e antiesquerda, politicamente incorretos e agressivos.

Acrescentaria a esta lista alguns elementos que retiro de um post de Fabio Wajngarten, um dos estrategistas do bolsonarismo: "Vence quem fala o que a grande massa popular quer ouvir; vence quem é autêntico, quem tem paixão, quem vai para cima".

Diria, além disso, que vence quem cria e motiva os insatisfeitos, os zangados, os que não sairiam de casa para ir às urnas se não acreditassem que estão indo mudar tudo.

Não é mero populismo. Pelo menos se populismo ainda quer dizer antielitismo e uma forma de vínculo entre o líder carismático e a massa a ele vinculada organicamente.

Pois isso explica mais o peronismo derrotado que o mileísmo vencedor. A nova extrema direita criou uma nova "base da sociedade", autêntica e oprimida, claro, e uma nova elite —"a casta"—, frequentemente invertendo a dicotomia de classe da tradição da esquerda.

Milei é o raio que cai de novo sobre a cabeça da esquerda e do centro políticos. Talvez não seja propriamente um raio, mas represente uma inovação política que está se normalizando.

Massa, claro, era o Lula/Haddad de 2018, o adversário ideal para ser batido, não o Lula de 2022, a única "kriptonita" no caminho da nova força.

Mas se nem o registro recente do pesadelo dos americanos e brasileiros foi capaz de evitar que os argentinos —tão cultos, tão politizados— também dessem um cheque em branco ao seu próprio maluco, quem sabe não estejamos diante de uma nova normalidade política? De um fenômeno de que ouviremos falar com frequência cada vez maior e em mais lugares?

E se o precário e singular não forem as vitórias desestabilizadoras e perturbadoras de pessoas como Milei, Bolsonaro e Trump, mas frentes amplas democráticas que, eventualmente, se juntam para enfrentá-los?

E se a política baseada em radicalização, crises, ódio tribal, retóricas extremas e desprezo ao convencional, à mediação e à moderação for o novo modelo vencedor de disputas eleitorais? Pensem nisso.