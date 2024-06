Por que Costa Rica? Bem, eram os anos 90, quatros amigos queriam viajar e a promessa de praias paradisíacas dentro de um orçamento razoável nos pareceu bastante atraente. E aí tinha o lance da Pura Vida.



Todas as reportagens que havia lido sobre a Costa Rica citavam esse moto —uma espécie de Hakuna Matata latino. Pelo que havia entendido, antes de chegar lá, era assim que os costa-riquenhos encaravam tudo, celebrando os prazeres da vida. Isso já nos pareceu suficiente para comprar um bilhete para San José.



Não se tratava do destino da famosa música de Burt Bacharach. Aquela cidade imortalizada na voz de Dionne Warwick fica na Califórnia. Estávamos indo para a San José "raiz", capital da Costa Rica, bela e pequena, que te impõe uma decisão assim que você nela chega: costa leste ou oeste?



San José fica bem no meio do país, e se as praias não fossem tão sedutoras talvez merecesse mais nossa atenção. Dormimos apenas uma noite lá. Ficamos na cidade —que, insisto, é muito charmosa— apenas para alugar um carro e tomar a decisão: Atlântico ou Pacífico?

Pôr-do-sol na praia de Jaco, província de Garabito, na Costa Rica - Luis Acosta/AFP



Pelas informações que tínhamos, a costa leste, que dá para o Caribe, tinha florestas mais exuberantes. E praias bonitas também, mas o foco ali seriam as trilhas e a vegetação. Então a fama das areias da costa oeste, banhadas pelo oceano Pacífico, acabou nos ganhando.



Havia mais uma escolha cardial a ser feita: norte ou sul? Se descêssemos pelo oeste, visitaríamos o Parque Nacional Corcovado, com uma praia também potencialmente belíssima. A familiaridade do nome, que nos remetia direto à paisagem carioca, porém, pareceu menos tentadora do que a região de Tamarindo. E, assim, partimos para o norte.



Não demorou muito porém para todo o nosso entusiasmo dar uma esfriada. Não, não foi a natureza incrivelmente bela que nos decepcionou no caminho, mas a assustadora qualidade das rodovias.



Mesmo quanto havia um trecho de asfalto, era impossível relaxar enquanto estávamos sobre quatro rodas. No limite do desespero, me lembro de a certa altura virar para meu amigo que dirigia e suplicar: "Agora vamos tentar não passar em buracos"...

Turistas na Reserva Biológica do Bosque Nuboso de Monteverde, em Puntarenas, Costa Rica - Ezequiel Becerra/AFP



Conversando com colegas que inclusive moraram lá recentemente, parece que pouca coisa mudou em relação a isso. Mas que as condições das estradas não desanimem o viajante, pois quando finalmente chegamos a Tamarindo, todo o perrengue foi recompensado.



Eu costumo ser um pouco chato quando o assunto é praia. Afinal, moro num país que tem um dos mais belos litorais do mundo! Do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, temos uma variedade de azuis e verdes nesse nosso mar que encanta todos os visitantes desse planeta.



E não vou nem começar a falar do litoral nordestino a oeste do Rio Grande do Norte, do meu belíssimo Ceará ao exuberante Maranhão (incluindo, claro, o modesto —em extensão— charme do Piauí), para não humilhar. Essa é a amostragem que me faz ser sempre exigente quando estou avaliando praias estrangeiras.



Mas fui pego de surpresa com a beleza do que vi na Costa Rica. E admirando não apenas os passeios mas também a tranquilidade da experiência, pude então entender o sentido do "Pura Vida".

Cachoeira do rio Celeste, no Parque Nacional Vulcão Tenório, na província de Alajuela - Ezequiel Becerra/AFP



Mais do que uma estampa em uma camiseta de souvenir, mais até do que uma função fática que permeia todas as conversa por lá, nessas duas palavras cabe todo o sonho de uma existência sem compromissos.



Flamingo, Catalinas, Playa Hermosa e mesmo a Tamarindo são destinos paradisíacos —e note que eu uso esse adjetivo com parcimônia... Mais do que simples pontos no mapa, são portais para você realmente escapar e pensar se quer voltar para casa.