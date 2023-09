Wine Tour 2023 terá ator Juan Alba e degustação de 100 vinhos em SP

São Paulo (SP)

O Wine Tour 2023, feira gastronômica de degustação de vinhos, chega a São Paulo no próximo sábado (23), no Espaço do Bosque, na região oeste. Dentre as atrações, uma das principais é o ator Juan Alba, que tem se especializado na bebida.

Ator Juan Alba - Divulgação

No evento, expositores de vinho vão apresentar ao público mais de 100 rótulos em meio a workshops de drinks, prova cega e roda de aromas, conhecida como jogo de tabuleiros dos "mestres" da bebida.

Em outros stands, será possível degustar e adquirir queijos, pães e azeites artesanais saborizados, além de geleias e antepastos.

Já no menu oficial do Wine Tour 2023 , a cozinha italiana domina. São opções a partir de R$ 25, como arancini de nduja (bolinho de arroz com salame), polenta cremosa com ragu de costela bovina, panini de Mortadela e, para sobremesa, panacota de frutas vermelhas.

Os ingressos, que já estão no segundo lote, saem por R$ 165, com direito a uma taça de vinho e acesso à feira.