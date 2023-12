Concha y Toro lança vinho em parceria com Manchester United

São Paulo

Quase 12 mil km separam a sede da Concha y Toro, no Chile, da cidade de Manchester, no Reino Unido, onde está a casa do Manchester United.

Mas a distância não impediu o lançamento do novo rótulo da vinícola, o Casillero del Diablo Legendary Collection, um Cabernet Sauvignon em edição limitada, em garrafa que inclui o escudo do famoso clube inglês.

Aparentemente inusitada, a novidade faz parte de uma sinergia que já dura 13 anos. Desde 2010, o time apelidado de Diabos Vermelhos mantém uma parceria com a linha Casillero del Diablo (que pode ser traduzido como "porão do diabo"). Dá para dizer que são duas marcas bem relacionadas com o diabo.

Parcerias como essa ajudam a marca a ser o vinho chileno mais vendido no Reino Unido, com 38,4 milhões de garrafas comercializadas em 2022 —o Cabernet Sauvignon é o mais procurado.

"Temos muito orgulho desta parceria. São duas marcas icônicas com o máximo compromisso com a excelência. Este Cabernet Sauvignon de edição limitada é resultado da combinação do melhor dos dois mundos. Uma excelente opção de presente ou para colecionadores apaixonados pelo vinho e pelo futebol", conta Pietro Capuzzi, diretor de marketing da Concha y Toro no Brasil.

De acordo com a vinícola, o Cabernet Sauvignon exclusivo traz aromas de frutas negras e leve presença de pimenta preta. A garrafa de 750 ml do vinho está à venda no Brasil apenas no site Descorcha, por R$ 109,90.

Pode ser uma boa sugestão de presente para quem admira o clube e não aguenta mais os fiascos em campo. Maior campeão da Premier League, o Manchester United está apenas em sétimo lugar e já foi eliminado da Champions League.

Quem quiser incrementar o mimo natalino pode comprar ainda outros itens que unem as duas marcas, como uma garrafa térmica (R$ 99) ou até uma bolsa de viagem de couro vegetal (R$ 959).