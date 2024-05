Capim Santo, da chef Morena Leite, assume o restaurante do Instituto Baccareli

São Paulo

O Instituto Baccarelli, fundado em 1996 pelo maestro Silvio Baccarelli (1931-2019), promove um trabalho social com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade da comunidade de Heliópolis, na zona oeste de São Paulo. Em agosto de 2023, a organização inaugurou o Restaurante Baccarelli, criado para combater a insegurança alimentar de seus alunos. Agora, em maio de 2024, o estabelecimento passa a ser gerido pelo Instituto Capim Santo, da chef Morena Leite.

Alunas do Instituto Baccarelli se alimentam no restaurante da organização, em Heliópolis - Divulgação/Instituto Baccarelli

Hoje, o restaurante conta com o patrocínio da B3, a Bolsa do Brasil, por meio da B3 Social. O estabelecimento fornece cerca de 10 mil refeições por mês, feitas por 25 mulheres de Heliópolis, além de pratos servidos no próprio restaurante para os alunos que frequentam os cursos e atividades do Instituto. Também são fornecidas marmitas gratuitamente para as famílias dos jovens beneficiados.

Os dois institutos nasceram com propósitos diferentes: o Baccarelli tem o intuito de transformar a realidade das pessoas através da música, enquanto o Capim Santo usa a gastronomia para atuar na redução da desigualdade social. Agora, eles se unem para mitigar a vulnerabilidade social e combater a fome na maior favela da capital paulista.

Com a parceria, as refeições do Bacarrelli serão aprimoradas e terão foco na sustentabilidade, um dos pilares do Instituto Capim Santo, com pratos saudáveis e práticas de desperdício zero. Além disso, a nova gestão também pretende aperfeiçoar e ampliar os cursos de gastronomia já oferecidos pelo Baccarelli para mais de cem mulheres de Heliópolis.