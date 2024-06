Dia dos Namorados: veja receitas fáceis e surpreendentes para comemorar a data

São Paulo

Nesta quarta-feira (12), os brasileiros celebram o Dia dos Namorados —um dia antes do Dia de Santo Antônio (13/6), tido no imaginário popular como santo católico e casamenteiro.

Enquanto bares e restaurantes de São Paulo preparam cardápios especiais para a data, quem preferir ficar em casa pode preparar receitas mais caprichadas, que fogem dos pratos tradicionais do dia a dia, como conchiglioni com abóbora ou risoto de camarão. Para impressionar a pessoa amada, as opções de sobremesas incluem preparos de torta de limão com mel e gengibre, bolo recheado de tiramisú cremoso ou musse Romeu e Julieta.

A seguir, confira uma seleção de receitas da Folha para o Dia dos Namorados: