Chocolate ou morango? Saiba qual sorvete é mais popular no Google

São Paulo

Nesta segunda-feira (23) é comemorado o Dia do Sorvete, e, apesar de cada um ter seu sabor favorito, ao comparar os tipos de gelado de massa, o Google Trends revela quais são os mais populares no Brasil nos últimos cinco anos.

Chocolate, morango e baunilha estão entre os sabores de sorvete mais populares no Google - ahirao/Adobe Stock

Em primeiro lugar, com 34,23%, está o clássico sabor chocolate, base para diversas sobremesas e capaz de ter várias combinações. Ele é seguido por outro favorito, o de morango, com 27,92%, sendo o único sabor de fruta que se destaca no ranking.

Na sequência, vem o sabor flocos (14,41%), seguido pelo pistache, com 11,71%. Este ingrediente, fetiche da gastronomia, conquistou status de queridinho também em ovos de Páscoa e até mesmo no panetone.

O pistache empata com a baunilha, que também fecha o ranking, outro sabor especial nas sobremesas, podendo ser usado em pudins ou até servir como ingrediente de massa de casquinha para acomodar o sorvete.

O setor, que movimenta anualmente no Brasil em torno de de R$ 14 bilhões, de acordo com a ABIS (Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes), teve uma categoria no especial O Melhor de São Paulo - Gastronomia deste ano.

Escolhidas pelo júri da Folha, Frida & Mina, que surgiu com a proposta de produzir sorvetes sem itens industrializados, e Pinguina, conhecida por seus sabores sazonais que vão do caju ao araçá-boi, foram eleitas as melhores sorveterias de São Paulo.

Com a despedida do inverno e a chegada da primavera, aproveite o fim do clima frio e veja uma seleção de receitas da Folha para fazer sorvete em casa: