Conheça empresários e chefs brasileiros à frente de restaurantes no exterior

Tão logo terminaram os Jogos Olímpicos em Paris, começou a especulação: como será o novo restaurante do Museu do Louvre, previsto para 2025?

Os detalhes têm sido mantidos em sigilo, mas uma informação está confirmada: entre o time de profissionais selecionados pelo estrelado chef Alain Ducasse, está a carioca Alessandra Montagne.

Montagne não é a única brasileira a fazer carreira no exterior. Profissionais de diferentes estados estão chefiando cozinhas estrangeiras, onde apresentam um Brasil despido de estereótipos.

Josean Balotin, chefe do restaurante Mountain Beak Street - Divulgação

Empresários também aproveitam a oportunidade. A chef Ana Luiza Trajano, que hoje vive em Paris, fundou a importadora Madame Brésil, que já distribuiu 15 toneladas de farinhas, castanhas, açaí e tucupi aos clientes europeus.

Conheça profissionais do Brasil que trabalham no exterior.

Alessandra Montagne, 47

Nascida na comunidade do Vidigal, no Rio, cresceu em Poté (MG), sem eletricidade ou água encanada. Com ajuda do padrasto francês, migrou para Paris aos 22 anos, onde estudou gastronomia e trabalhou com Alain Ducasse.

Chefia os restaurantes Tempero (@tempero.paris), aberto em 2012, onde prepara feijoada, e Nosso (@nosso.paris), inaugurado em 2021, que rendeu o prêmio de novo talento pelo guia Gault & Millau. Ali, o menu-degustação de sete etapas custa € 98 (R$ 600). Sobre o restaurante do Louvre, que vai comandar, um contrato de confidencialidade a impede de adiantar detalhes. "Só posso garantir que vai ser minha cozinha, minha comida."

Aline Vargas, 48

Considerado o 30º melhor bar do mundo pelo ranking 50 Best, o Florería Atlántico (@floreriaatlantico) fica em uma floricultura na Recoleta, bairro boêmio de Buenos Aires, e é liderado por uma brasileira de Santo André (SP).

Formada em hotelaria na Suíça, ela conduziu a abertura de hotéis, mundo afora, antes de inaugurar o bar, em 2013, em sociedade com o então marido, o bartender Tato Giovannoni. O menu de coquetéis percorre países da África e América do Sul e traz influências da China, Coreia e até Romênia. O que homenageia o Brasil leva cachaça, licor de café e alcachofra, melaço de cana, creme de banana e baunilha. Preços vão de 10.200 pesos (R$ 59) a 15.100 pesos (R$ 87).

Ana Luiza Trajano, 46

Pesquisadora da cozinha brasileira, a paulista de Franca comandou o restaurante Brasil a Gosto, em São Paulo, de 2006 a 2016, antes de transformá-lo no Instituto Brasil a Gosto. Em Paris, onde vive desde 2018, fundou a importadora Madame Brésil (@madamebresil.fr), que vende ingredientes brasileiros online.

"Fazemos uma importação sustentável. Os produtos são envasados aqui", explica.

A chef desenvolve receitas para a plataforma, adaptadas aos hábitos europeus, para sugerir como usá-los. "Mostro que a cozinha europeia pode absorver os ingredientes brasileiros. Maracujá e abacaxi ainda são considerados exóticos por aqui, imagina farinha de tapioca e tucupi."

Josean Balotin, 32

Nascido e criado em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, é chef do Mountain (@mountain.restaurant), endereço londrino especializado em pratos feitos na brasa, que recebeu uma estrela Michelin meses após a inauguração, em 2023. Matemático de formação, trabalhou no ramo antes de tentar a vida em Londres.

"Não gostaria de trabalhar em escritório para o resto da vida. Como cresci ajudando minha mãe, que é doceira, ser cozinheiro pareceu lógico."

Na cozinha aberta com parrilla, ele prepara refeições que revelam suas origens, como o assado de tira com molho de carne, laranja e tutano, que custa 36 libras (R$ 260).

Marcelo Ballardin, 43

Nascido em Manaus e formado pela Le Cordon Bleu de Londres, trabalhou em vários países até 2014, quando abriu o Oak (@oak_gent), em Gent, na Bélgica, e conquistou uma estrela Michelin.

O serviço se resume ao menu-degustação, que varia de 10 a 13 pratos e custa € 139 (R$ 850).

Tucupi e feijão-manteiguinha de Santarém aparecem em suas criações. Ballardin também é dono do Door 73 (@door73_gent). No restaurante, vittello tonato com pão suflê é o único que jamais sai de cartaz

(€ 21, o equivalente a R$ 128).

Marco Lessa, 54

Baiano de Guanambi, criou o Chocolat Festival em 2009. O evento estreou em Portugal, em 2022, e deu origem à Brasil Origem Week (@brasilorigemweek), que contempla outras cadeias produtivas além do cacau e do chocolate.

A última edição estrangeira aconteceu na capital da Bélgica, em setembro, e recebeu 15 mil visitantes em três dias. Até o fim do ano, o evento passa por Paris e Madri. "Para o ano que vem, tenho planos de chegar à Alemanha e à Itália", diz o empresário.

Rafael Cagali, 43

Quando deixou São Paulo para estudar inglês na Inglaterra, aos 21 anos, Cagali nem pensava em fazer carreira na cozinha. Depois de trabalhar com Quique Dacosta, Martin Berasategui e Heston Blumenthal, acabou como chef do Da Terra (@daterrarestaurant), em Londres, restaurante biestrelado pelo Michelin. Em meados de outubro, a cozinha reabre reformada. "Vamos voltar só com menu-degustação de dez tempos, mais aperitivos, a 250 libras

[R$ 1.800]", afirma.

Um dos pratos mais simbólicos é sua versão de moqueca, que leva peixe, camarão e lagostim. "Levo a panela à mesa e entrego um cartão com a história do prato."