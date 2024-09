Pardinho Artesanal faz feira gastronômica com Jefferson Rueda, d'A Casa do Porco

São Paulo

A Pardinho Artesanal organiza neste sábado (28) a feira gastronômica Degusta Pardinho - a Festa do Porco. O evento, que acontece Pardinho (SP), a 200 km de São Paulo, é uma parceria da queijaria e o A Casa do Porco.

O chef Jefferson Rueda em sua fazenda em São José do Rio Pardo (SP) - Karime Xavier/Folhapress

O chef Jefferson Rueda, um dos cofundadores do restaurante que ocupa a 27ª posição no ranking do The 50 Best Restaurants, leva ao evento o seu porco sanzé, um dos carros-chefe do restaurante.

Outros pratos seus como a porcopoca — uma pipoca de torresmo —, o torresmo com goiabada e o Hot Pork, um cachorro quente que leva salsicha ou linguiça de porco como ingrediente principal, também estão na lista.

Queijos como o Cuestinha, famoso por sua casca rústica e cremosidade que, e o CuestAzul, que combina sabor adocicado com textura crocante, estarão presentes logo na entrada da feira.

Completam as opções de alimentação produtos da Luisa Abram Chocolates (cacau amazônico selvagem), MBee (meles de abelhas nativas), Fogo e Farinha (pães artesanais), La Ferme Moderne (geleias e antepastos), Doce da Roça (doces artesanais), Mazé Doces Artesanais (frutas cristalizadas) e Vinícola Refúgio (vinhos) . O que esses lugares têm?

O ingresso está disponível na Eventbrite por R$ 325 por pessoa. O convite garante o consumo de todos os pratos além de duas bebidas de cortesia, sendo que as demais serão cobradas à parte.

4ª edição do Deguste Pardinho - A Festa do Porco

Pardinho Artesanal- rodovia Municipal Constantino Paulett, Fazenda Bela Vista, Pardinho. Sáb. (28), das 12h30 às 18h. Ingressos por R$ 325 (individual) em Evenbrite