Vinhos naturais ampliam presença, mas enfrentam resistência no Brasil

São Paulo

No país onde o consumo per capita de vinhos não chega a três litros ao ano, rótulos naturais ainda representam uma modesta comunidade de bebedores. Mas basta correr os olhos pelas cartas de restaurantes e bares paulistanos para constatar o interesse crescente por essa bebida.

As polêmicas em torno dessa escola, que prega a vinificação sem aditivos enológicos, crescem na mesma medida. Não por acaso, o novo livro da sommelière Lis Cereja, lançado na Bienal, busca argumentar em sua defesa.

Em "Vinho Natural" (Afluente, 165 pág., R$ 110), Cereja, espécie de embaixadora do movimento no Brasil, vai além das informações técnicas e históricas para analisar por que o público ainda não abraçou a ideia com o mesmo entusiasmo dirigido aos alimentos artesanais. Além de proprietária da Enoteca Saint Vin Saint, na Vila Nova Conceição, ela também é criadora da feira Naturebas, a maior do setor no país.

Vinhos na Enoteca Saint Vin Saint, pioneira em vinhos de baixa intervenção - Gabriel Cabral/Folhapress

"Mais de 400 aditivos enológicos são permitidos no vinho convencional sem que haja obrigação de informá-los no rótulo. Há tempos se fala de riscos dos alimentos ultraprocessados, mas o setor de vinhos está bem atrás", diz Cereja.

Para explorar esse universo, ela avisa, é preciso esquecer expectativas de aroma e sabor construídas a partir do consumo de vinhos convencionais. "Quem prova um pão de fermentação natural entende como é diferente do pão industrializado. Com o vinho é igual", afirma.

A sommelière Analu Torres, que acaba de inaugurar o wine bar Plou, na Vila Madalena, região oeste da capital, cuja carta de 500 rótulos é 100% natural, já nota uma certa divisão do público.

De um lado estão os curiosos que eventualmente migram para os naturais para diminuir a ingestão de sulfito (dióxido de enxofre, de ação conservante). Na outra ponta, os que apreciam experiências mais exóticas.

"Se é um iniciante, tomo cuidado para não chocar e escolho os de gosto consensual. Mas tenho os mais radicais. O vinho que teve pouco contato com oxigênio na vinificação pode até apresentar cheiro de fósforo queimado ao ser aberto, mas basta passar pelo decanter para desaparecer."

Imagem do processo de produção de vinhos. Lis Cereja está à direita - Fábio Knoll/Editora Afluente

Fundador da importadora 011 Import, Raul Kerr Maia aposta nos naturais de perfil conservador para quebrar preconceitos. "Quem não conhece nem nota que é diferente", diz ele.

Geoffroy De La Croix, fundador da importadora De La Croix, especializada em vinhos naturais franceses, segue a mesma receita. "Vejo um cuidado cada vez maior dos restaurantes tradicionais na elaboração das cartas. Dos atuais estrelados pelo Michelin, quase todos são meus clientes."

Para Daniela Bravin, sócia do bar de vinhos Sede 261, eleito o melhor da categoria pelo especial O Melhor de São Paulo Gastronomia, a maior abertura aos vinhos naturais se deve à evolução técnica dos produtores.

"Houve um salto considerável, os vinhos estão bem construídos. Acabou a conversa de tomar vinho intomável só porque é natural", diz a sommelière.

Já o sommelier Leandro Mattiuz, fundador do wine bar Elevado, na Vila Buarque, considera que a escolha ainda requer atenção —muitos dos rótulos não passam por seu crivo. "Existe produtor surfando na onda sem entregar bebidas de qualidade. Quem prova um rótulo defeituoso pode acabar achando que vinho natural é isso", diz ele.

A despeito da polêmica, quem vive do comércio de vinhos não pode fechar os olhos diante do movimento. Empresa do Grupo Mistral, a Vinci Vinhos tem uma divisão separada para o segmento, a Natural Vinci, desde 2022.

Segundo Rodrigo Mainardi, diretor de marketing do grupo, os maiores sucessos são os vinhos da italiana La Stoppa, produzidos na região Emilia-Romana, e a linha da vinícola argentina Stella Crinita, que o casal Joanna Foster e Ernesto Catena elabora no Vale de Uco, região de Mendoza.

Só os preços prometem continuar sendo um obstáculo: são raras as garrafas que ficam na casa dos dois dígitos.

Onde beber

Arturito

Dos 50 rótulos do restaurante, 37 são de baixa intervenção, com preços que vão de R$ 150 a R$ 400.

R. Chabad, 124, Jardim Paulista, região oeste, @restaurantearturito

Elevado

O bar tem 170 rótulos na carta, dos quais 56 são naturais (custam de R$ 172 a R$ 998). Entre os 30 oferecidos em taça, oito seguem a escola de baixa intervenção.

R. Jesuíno Pascoal, 16, Vila Buarque, região central, @elevado_bar

Enoteca Saint Vin Saint

Os menus de comes e bebes do restaurante seguem os mesmos princípios, privilegiando pequenos produtores brasileiros. Oferece opções em garrafa ou taças.

R. Prof. Atílio Innocenti, 811, Vila Nova Conceição, região sul, @enotecasaintvinsaint

Maní

Com 183 opções, a carta assinada pela sommelière Gabriela Bigarelli oferece 23 naturais. Entre eles, o Vivente Pet Nat (R$ 294).

R. Joaquim Antunes, 210, Jardim Paulistano, região oeste, @manimanioca

Plou

Os 500 rótulos da carta são naturais e pelo menos 10 por dia podem ser pedidos em taças de 120 ml (R$ 38 a R$ 100).

R. Original, 141, Vila Madalena, região oeste, @plou.vinhos

Sede 261

Cerca de 60% dos vinhos servidos em taça são naturais, com preços a partir de R$ 29.

R. Benjamim Egas, 261, Pinheiros, região oeste, @sede261