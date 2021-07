Ex-ministro da Saúde Nelson Teich é o convidado do Ao Vivo em Casa desta quinta

O convidado desta quinta-feira (25) do Ao Vivo em Casa, série de lives da Folha, é o médico oncologista e ex-ministro da Saúde Nelson Teich. A mediação é de Natália Cancian, repórter da sucursal de Brasília, e Cláudia Collucci, repórter especializada em saúde.

A transmissão ao vivo é feita no site da Folha e no canal do jornal no YouTube.

Teich deixou o Ministério da Saúde em 15 de maio, após divergências com o presidente Jair Bolsonaro sobre o uso da cloroquina em pacientes com a Covid-19.

Ele foi o segundo ministro a deixar o posto em meio a pandemia pelo novo coronavírus. O primeiro foi Luiz Henrique Mandetta, que deixou o cargo em abril.

No encontro, Teich relata a experiência no Ministério da Saúde e no governo, discussões sobre medicamentos e organização do sistema de saúde.