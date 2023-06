Câmeras corporais não reduziram mortes causadas por policiais no Rio de Janeiro, diz levantamento

Belém (PA)

A instalação de câmeras corporais não reduziu o número de mortes por intervenção policial em Batalhões da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Pelo contrário, o estado viu o índice subir 11% de forma geral, passando de 648 para 720 mortos por forças de segurança após a instalação dos dispositivos nos 39 batalhões territoriais do estado.

Os tiroteios com participação de agentes policiais também cresceram, o que indica que não houve queda nos confrontos. A quantidade de policiais desses batalhões mortos ficou em oito antes e depois da instalação de câmeras, mas o número de feridos aumentou 47%, de 19 para 28.

As datas de instalação das câmeras diferem entre cada unidade, mas têm uma média de nove meses e 226 câmeras por batalhão. O documento aponta que os aparelhos podem não chegar a todos os agentes que participam de atividades fim, como patrulhamento, e a Polícia Militar não informou quais os procedimentos de supervisão adotados para as câmeras corporais.

Procurado, o governo do Rio não respondeu até a publicação deste texto.

Moradores do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, protestam por paz durante operação policial - Eduardo Anizelli - 21.jul.22/Folhapress

A Folha teve acesso com exclusividade ao levantamento, feito pelo Instituto Fogo Cruzado com dados próprios e do Instituto de Segurança Pública, do governo do Rio de Janeiro.

Batalhões especiais, como o BOPE, da Polícia Militar, não receberam câmeras, mas decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou, em 7 de junho, que o governo fluminense coloque câmeras nas fardas e viaturas de policiais que façam parte dos grupos de operações especiais das Polícias Militar e Civil —respectivamente, Bope e Core— em até 30 dias.

Os registros de mortes por intervenção de agente do estado são contados no período de meses a partir da instalação das câmeras corporais até março deste ano. A comparação é feita com a mesma quantidade de meses antes do uso dos dispositivos.

O Batalhão de Polícia Militar (BPM) que lidera o aumento de mortes por intervenção de agente do estado é o 18º, de Jacarepaguá, na zona oeste carioca, com acréscimo de 35 mortes após sete meses de uso de câmeras entre agentes, com dispositivos unidade recebeu a segunda maior quantidade de câmeras até março, com 378 unidades. Os tiroteios com participação de agentes policiais passaram de 11 a 67 ocorrências.

Em segundo lugar, está o 12º BPM, em Niterói, cidade do Leste fluminense, que passou de 41 a 73 mortes, com 326 câmeras. Os tiroteios com a participação de agentes também cresceram, de 76 para 83 ocorrências.

Em sétimo lugar na lista, o 7º batalhão, em São Gonçalo, também no Leste Fluminense, é o que tem mais mortes por intervenção de agentes policiais entre 2020 e 2022. Foram 539 registros —cerca de 13,7% de todo o estado no período

Na outra ponta, os batalhões com maior diferença na redução são o 39º, de Belford Roxo, e o 15º, em Duque de Caxias, ambos com 12 mortes a menos. O tempo de uso de câmeras (243 unidades no 39º e 380 no 15º) nos dois batalhões também é o mesmo: cinco meses, de dezembro de 2022 a março de 2023. Vale ressaltar que a unidade de Duque de Caxias registrou 326 mortes causadas por policiais entre 2020 e 2022, representando 8,3% do total do estado.

O instituto diz que há relatos de pessoas que encontram agentes atuando sem câmeras corporais —mesmo em áreas de batalhões que dizem ter finalizado a instalação dos dispositivos.

Para Maria Isabel Couto, diretora de Dados e Transparência do Instituto Fogo Cruzado, os resultados do uso de câmeras na Polícia Militar do estado, que diferem de experiências como a de São Paulo, que apresentou reduções no número de mortes, mostram que falta transparência sobre a forma de uso das câmeras.

"Temos mais perguntas do que respostas. Há dúvidas sobre o emprego cotidiano delas, os protocolos de utilização e processamento das imagens e como corregedorias e Ministério Público usarão essas imagens para produzir políticas de segurança menos letais."

Segundo a pesquisadora, a falta de transparência sobre que agentes recebem os dispositivos, além do aumento de mortes, indica problemas na gestão do uso de câmeras.

"Tecnologias são apenas ferramentas. Com grande potencial para nos ajudar a resolver problemas, é verdade, mas tudo depende de como as aplicamos."

A necessidade de gestão dos programas é um dos consensos entre especialistas, inclusive para a adoção das câmeras entre agentes.

"É importante salientar aspectos como trazer agilidade ao policial", disse o coronel da reserva da Polícia Militar de São Paulo e integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública Alan Fernandes. Durante uma discussão sobre o uso dos dispositivos no país, ele afirmou que é preciso comunicar os benefícios para os policiais, como a redução na reclamação da atividade policial, e garantir que os protocolos sejam seguidos à risca, antes mesmo da supervisão.

"Esse 'endomarketing' é fundamental, ou a coisa morre. Mas ressalto a importância da gravação ininterrupta. Quando você tem um estado como o brasileiro, com índices de letalidade elevados e um imenso espaço de discricionariedade, com a falta da regulação do que é o poder de polícia, a possibilidade de gravar ou não só aumenta isso."