Dia dos Pais é comemorado em agosto no Brasil e em junho nos EUA

O Dia dos Pais é comemorado no Brasil no segundo domingo de agosto. Em 2023, a celebração será no dia 13.

Brasileiros podem ficar confusos ao ver celebridades nas redes sociais, principalmente nos EUA, festejando a data em junho.

É que, naquele país, o Dia dos Pais é comemorado no terceiro domingo do sexto mês do ano.

A origem da data nos EUA remonta a 1909, quando Sonora Smart Dodd propôs celebrar o Dia dos Pais em 19 de junho, data de nascimento de seu pai, o veterano de guerra William Jackson Smart.

Em 1966, o presidente Lyndon Johnson transferiu a comemoração para o terceiro domingo de junho, data adotada até hoje pelos EUA e por países como Reino Unido, Japão e Argentina.

No Brasil, em 1953, o publicitário Sylvio Bhering, então diretor do jornal O Globo e da Rádio Globo, propôs que o Dia dos Pais fosse celebrado em 16 de agosto, dia de São Joaquim (pai de Maria, mãe de Jesus).

A ideia pegou e, a partir dos anos seguintes, a data passou a ser comemorada por aqui no segundo domingo de agosto, a exemplo do Dia das Mães, no segundo domingo de maio.

