Lula pede desculpas por não ter criado o 'Ministério do Namoro'

São Paulo

Nesta segunda-feira (12), data em que se celebra do Dia dos Namorados no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se desculpou por não ter criado um ministério para os apaixonados.

"Fiquei de criar o 'Ministério dos Namorados' e não criei. Nem criei condições de namorar no almoço", brincou o presidente, durante a reunião bilateral com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Brasília.

Na ocasião, o presidente disse que ainda não tinha conseguido celebrar a data com sua mulher, Janja. "Fica para a próxima vez ou à noite, o dia não acabou", disse o petista.

O presidente Lula concede entrevista no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta segunda (12) - Pedro Ladeira/Folhapress

A criação do "Ministério do Namoro" foi uma brincadeira criada pelo presidente durante a campanha eleitoral do ano passado. A piada sobre a pasta surgiu após internautas editarem uma frase do presidente no podcast Flow.

No meme, o presidente aparece gesticulando com a frase: "um homem sem o amor não é nada". "No meu governo, vai todo mundo namorar."

Nesta segunda-feira, foi ao menos a segunda vez que Lula brincou sobre o "Ministério do Namoro". Em fevereiro, durante encontro com influenciadores, ele disse que, como criaria a pasta, beijaria a Janja.

Pelo Twitter, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, também entrou na brincadeira e disse que o Brasil é dos românticos. "O presidente ainda não criou o Ministério do Namoro, mas ainda há tempo. A reivindicação é legítima –e promessa é dívida nesse governo!", escreveu.