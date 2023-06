Museu do Ipiranga, em SP, começa a cobrar ingressos; veja como adquirir

São Paulo

Após nove meses com entradas gratuitas, desde sua reinauguração, em 7 de setembro de 2022, o Museu do Ipiranga começa a cobrar ingressos, a partir desta terça-feira (13). Os bilhetes custarão R$ 30.

Outra novidade é que o museu da zona sul de São Paulo passa a abrir uma hora mais cedo, às 10h —o local fecha às 17h, mas a última entrada ocorre até as 16h.

Visitantes no Museu do Ipiranga; local na zona sul de São Paulo começa a cobrar ingressos - Zanone Fraissat - 7.set.22/Folhapress

Os ingressos podem ser adquiridos pela internet e nas bilheterias do museu. No caso das compras online, as vendas ocorrem na última sexta-feira do mês. Neste mês, porém, excepcionalmente serão feitas nesta segunda-feira (12).

Também são comercializadas meia-entrada, a R$ 15, para estudantes, pessoas acima de 60 anos, deficientes e acompanhantes (quando for o caso), jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes com apresentação do ID Jovem e professores, coordenadores, diretores, supervisores e profissionais do quadro de apoio da rede pública de ensino.

Há diversas categorias com acesso gratuito ao museu, às quartas-feiras e no primeiro domingo do mês —os ingressos grátis só poderão ser retirados presencialmente, com distribuição sujeita a lotação. A gratuidade também ocorre no Dia da Independência (7 de setembro) e no aniversário de São Paulo (25 de janeiro).

O Ipiranga foi eleito recentemente o melhor museu da cidade de São Paulo, sendo citado por 45% dos entrevistados, de acordo com levantamento Datafolha.

Desde a reabertura, recebeu cerca de 500 mil pessoas. Nesse período, foram apresentadas 12 exposições –11 de longa duração, ainda em cartaz, e uma mostra temporária.

As exposições de longa duração são divididas em dois eixos temáticos: "Para entender a sociedade" e "Para entender o Museu".

No total, segundo o museu, as exposições reúnem mais de 3.000 itens pertencentes ao acervo da instituição. A maior parte dos objetos data dos séculos 19 e 20, mas há itens mais antigos, que remontam ao Brasil colonial.

As mostras contemplam pinturas, esculturas, objetos, móveis, moedas, documentos textuais, fotografias, objetos em tecido e madeira.

Administrado pela USP (Universidade de São Paulo), depois de ficar quase dez anos fechado, o Museu do Ipiranga reabriu com novas áreas de exposição, inclusive em espaços que já foram restritos ao público, durante as comemorações dos 200 anos da Independência, em setembro de 2022.

Atualmente, o local tem o dobro da área construída e o triplo da área expositiva em relação ao que podia ser observado antes da reforma.

Também foram feitas modificações que tornam todos os pavimentos do edifício acessíveis. As exposições contam agora também com telas e maquetes táteis, recursos olfativos, reproduções visuais e outras adaptações que visaram aumentar a acessibilidade.

Serviço:

Entrada: Rua dos Patriotas, 20, Ipiranga, zona sul de São Paulo

Funcionamento: terça-feira a domingo, das 10h às 17h (última entrada às 16h)

Ingresso: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

Vendas pela internet: em julho, apenas nesta segunda-feira (12), às 17h. A partir de julho, somente na última sexta-feira. Clique aqui para acessar o site

Vendas na bilheteria: de terça a domingo, das 9h às 17h, com pagamento em dinheiro ou cartão de crédito ou débito

Entrada gratuita: às quartas-feiras e no primeiro domingo do mês (a partir de julho), e nos feriados do Dia da Independência (7/9) e aniversário de São Paulo (25/1), com retirada de ingressos gratuitos direto na bilheteria, por ordem de chegada e sujeito a lotação

Quem tem direito a ingresso grátis

Comunidade USP (servidores, professores e alunos)

Menores de 6 anos

Professores e estudantes da rede de ensino público, e de instituições sociais sem finalidades lucrativas que atuam com pessoas com deficiência e/ou em situação de vulnerabilidade social quando em visita em grupo agendada

Servidores da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, em atividade e seus familiares (*)

Membros ativos do ICOM

Guias de turismo credenciados.

*O policial deverá apresentar seu último holerite, acompanhado de documento de identificação. Serão considerados familiares, o cônjuge ou companheira (o), os filhos e menores tutelados ou sob guarda, mediante comprovação documental. Para que os familiares tenham acesso ao benefício, é necessária a presença do titular do direito da gratuidade