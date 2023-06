Praça Charles Miller, em SP, terá quadras de areia e aulas gratuitas no mês julho

São Paulo

A praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, na zona oeste de São Paulo, receberá ao longo do mês de julho eventos gratuitos em quadras de areia. A programação terá início no próximo sábado (1°) com a disputa de competições amadoras de futevôlei e beach tennis.

A população também terá disponíveis quatro quadras para a prática das modalidades esportivas. Os espaços poderão ser utilizados de terça a domingo, das 9h às 17h, com agendamento pelo site www.praiadepaulista.com.br. A organização também vai oferecer aulas para os iniciantes.

Em frente à entrada do estádio haverá ainda uma arena principal, com capacidade para mil pessoas, onde serão realizadas competições oficiais como o Campeonato Paulista de Futevôlei e uma etapa do Circuito Paulista de Beach Tennis.

Ilustração mostra arena principal na praça Charles Miller, com capacidade para mil pessoas, que receberá competições oficiais de futevôlei e beach tennis - Divulgação

Em meio a um inverno mais quente que o normal, o evento, chamado Praia de Paulista, deve contar ainda com área de convivência com mesas e espreguiçadeiras. O visitante será estimulado a levar bebidas e comidas para consumir no local.

O evento será viabilizado pelo patrocínio de empresas por meio da Lei de Incentivo ao Esporte e do Programa Paulista de Incentivo ao Esporte.

PRAIA DE PAULISTA