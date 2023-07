Festival de Parintins inicia disputa entre bois Garantido e Caprichoso

Rio de Janeiro

O 56º Festival Folclórico de Parintins (a 369 km de Manaus) iniciou na noite desta sexta-feira (30) a tradicional disputa entre os bois-bumbás Garantido e Caprichoso, responsável por levar milhares de turistas para a região. O evento segue até domingo (2).

Quase 120 mil pessoas devem passar pela cidade nos três dias de programação, movimentando pelo menos R$ 105,8 milhões na economia local, segundo projeções da AmazonasTur (Empresa Estadual de Turismo do Amazonas) divulgadas pelo Ministério do Turismo.

Garantido abriu primeira noite do Festival de Parintins - Michael Dantas/AFP

O boi-bumbá Garantido abriu a primeira noite do festival com o tema "Garantido por toda vida".

A agremiação busca promover um manifesto dos povos da floresta em defesa da vida e ressalta que é preciso lutar para que a intolerância não divida e empobreça culturalmente o mundo.

Coube ao Caprichoso, vencedor da edição anterior, fechar a primeira noite de festa no Bumbódromo, a arena que recebe os espetáculos.

O tema escolhido foi "O brado do povo guerreiro". A apresentação prestou homenagem a antepassados, exaltando as raízes ancestrais.

Caprichoso fechou primeira noite do Festival de Parintins - Michael Dantas/AFP

Cada boi tem duas horas e 30 minutos para se apresentar em cada noite. O intervalo é de 45 minutos entre os espetáculos. A decisão do boi vencedor é feita por dez juízes ao final dos desfiles.

O festival é promovido pelo Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Neste ano, segundo a administração estadual, o evento foca em pelo menos três pilares: cultura, turismo e sustentabilidade.

Lideranças políticas acompanharam a primeira noite de apresentações, incluindo as ministras Daniela Carneiro (Turismo), Sônia Guajajara (Povos Indígenas) e Margareth Menezes (Cultura).

"Esta festa reafirma o poder do turismo para o desenvolvimento econômico e social de uma cidade, de um estado e do nosso país", disse Carneiro, que vive ameaça de demissão no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O nome do festival remete ao lugar onde ele acontece, a ilha de Parintins, às margens do rio Amazonas.

O evento se baseia em uma rivalidade iniciada há quase cem anos, quando dois grandes grupos começaram a representar nas ruas de Parintins o folclore do boi-bumbá, uma variação do bumba-meu-boi do Maranhão.

No Amazonas, o festejo ganhou características próprias, incorporando as lendas e os rituais das etnias indígenas e da cultura popular da Amazônia. O Garantido usa o vermelho, e o Caprichoso, o azul.

Nos primórdios, a disputa era informal. A atração cresceu ao longo do tempo, e, em 1988, o Governo do Amazonas construiu o Bumbódromo.

Em 2018, o festival foi reconhecido como patrimônio cultural do Brasil pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

Antes do início da disputa nesta sexta, o evento realizou uma noite de abertura na quinta (29) com apresentações das cantoras Ludmilla e Simone Mendes. A chamada Festa dos Visitantes também recebeu a participação especial de Fafá de Belém durante o show de David Assayag.