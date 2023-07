São Paulo

A vida de Cassius Silva de Abreu sempre esteve no limite. Nasceu, em 1993, no Rio de Janeiro, com uma cardiopatia grave: o ventrículo esquerdo de seu coração estava atrofiado e os médicos disseram que, se não fosse operado, viveria apenas dez dias. Foi transferido com urgência para o InCor (Instituto do Coração), de São Paulo, onde ganhou a primeira batalha.

Apesar de o problema ter sido resolvido, ele continuou com insuficiência cardíaca, o que manteve sua saúde sempre frágil, mas isso não foi motivo para desistir das coisas boas da vida. Ao contrário, foi um incentivo para ele curtir ao máximo suas paixões pelo samba, pelo Flamengo e pelo Boi Caprichoso no Festival de Parintins (AM).

Os pais Bernadete, 65, e Arnaldo, 75, se separaram logo e Cassius passou a viver com a mãe, funcionária pública federal que rotineiramente era transferida de cidade, sempre acompanhada do filho. Assim, viveram no Rio de Janeiro, em Santos (SP), no Recife (PE) e em Macaé (RJ).

Cassius Silva de Abreu (1993 - 2023) - @boicaprichoso no Twitter

Cassius fez curso técnico em eletrônica no IFF (Instituto Federal Fluminense), em Macaé, mesma instituição na qual iniciou a graduação em engenharia eletrônica antes de se transferir para a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Antes mesmo de se formar, passou em concurso público da Petrobras, na qual supervisionava o setor de avaliação de processos.

"Uma de suas grandes paixões era o futebol. Era fanático pelo Flamengo e adorava ir ao Maracanã. Também gostava muito do sambódromo, onde acompanhava todas as escolas de samba e sabia todos os sambas de cor. Cada escola que entrava na avenida ele trocava de camisa, fazia questão de levar cartazes e adereços para se enfeitar pelo enredo da escola como uma forma de reverência", conta a tia, Luizete Pena, 64.

Em Vitória (ES), a terra do pai, ele ajudou a compor um samba-enredo para a Escola de Samba Mocidade Unida da Glória, que está na disputa final para ser escolhido para o Carnaval 2024. Ele também compôs outros sambas para a Liga Independente das Escolas de Samba Virtuais. Após pedidos dos integrantes, a passarela virtual da liga passará a se chamar Passarela Virtual Cassius Silva de Abreu.

A outra paixão de Cassius, pelo Boi Caprichoso, começou em 2014, quando foi com a mãe para Manaus. Após assistir a uma apresentação do boi ao ar livre, se apaixonou e passou a ir todo ano a Parintins. Com amigos, fundou o canal no Youtube "Carnaval e Parintins", que se tornou referência no festival.

Cassius só não foi à cidade durante a pandemia, quando fez um tratamento de nove meses para tuberculose, e no ano passado, quando pegou Covid-19.

"Este ano ele achou que estava com saúde. Tinha feito uma cirurgia de varizes, que surgiu em consequência do problema no coração, mas quis ir assim mesmo", diz a tia. "Nenhum médico disse que era arriscadíssimo ele ir para lá. Os médicos só falavam para ele viver intensamente, ser feliz e fazer o que quisesse."

Ele já estava se preparando para fazer um transplante de coração no Rio de Janeiro, mas, nessa viagem a Parintins, pegou uma amebíase. Foi transferido para Manaus, onde morreu no dia 11 de julho, aos 30 anos, após a chegada da mãe.

Cassius deixa os pais e dois irmãos mais velhos por parte de pai, além de muitos amigos e seguidores ligados ao Carnaval.

coluna.obituario@grupofolha.com.br

Veja os anúncios de mortes

Veja os anúncios de missa