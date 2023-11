Alerta vermelho para onda de calor é ampliado até sexta (17) em todo o país

São Paulo

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta segunda-feira (13) um novo aviso prolongando até sexta-feira (17) o alerta vermelho para a onda de calor que atinge praticamente todo o país —principalmente, as regiões Centro-Oeste e Sudeste.

Segundo o instituto, o panorama atual é de grande perigo para a saúde das pessoas, uma vez que as temperaturas estão pelo menos 5°C acima da média por um período maior do que cinco dias.

A meteorologista do Inmet Márcia Seabra destaca que o nível atual já é o máximo praticado pelo instituto no que se refere ao calor. O primeiro é o amarelo, o segundo, laranja, e o terceiro, o vermelho. O aviso é válido para todo o Brasil.

Paulistanas apelaram para o sorvete para ajudar a diminuir a sensação térmica na região da avenida Paulista nesta segunda-feira (13) - Rubens Cavallari/Folhapress

"Pelo menos até sexta-feira esse panorama vai se manter. A partir de sábado já existe uma situação de mudança do tempo com a chegada em algumas regiões de uma mudança atmosférica que estamos acompanhando, mas pode ser que a onda de calor ainda permaneça", diz Seabra.

A área em que vale o alerta vermelho engloba todo o centro do país, ficando sobre as regiões Centro-Oeste e Sudeste, para também alcançando parte das demais. Grande parte do Nordeste ainda está em alerta amarelo, assim como o Acre e parte do Amazonas. Já os estados do Sul estão em alerta laranja.

Defesa Civil de SP renova alerta de calor intenso

Nesta segunda, a cidade de São Paulo voltou a ter o dia mais quente do ano. De acordo com o Inmet, houve o registro de 37,4°C às 15h na estação meteorológica do mirante de Santana, na zona norte da capital paulista.

Na estação meteorológica do Inmet em Interlagos, na zona sul, o calor foi ainda maior, com 38,5ºC, também às 15h. Na Vila Mariana, zona sul, os termômetros chegaram a 39,5ºC. Na Mooca, zona leste, bateram 39,3ºC.

No fim da tarde, a Defesa Civil do estado emitiu um alerta confirmando o aviso do Inmet e informando que as temperaturas devem se manter altas devido à permanência da massa de ar quente sobre o estado.

De acordo com órgão estadual, entre esta terça (14) e quinta-feira (16) a temperatura na região metropolitana de São Paulo e em São José dos Campos deve ter máximas de 39°C, com sensação térmica de 40°C.

Relógio de rua marca a temperatura na avenida Paulista nesta segunda-feira, dia de recorde de calor na capital - Rubens Cavallari/Folhapress Cotidiano

Na Baixada Santista e nas regiões do Vale do Ribeira e Itapeva, as máximas serão de 36°C. No litoral norte, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Araraquara e Bauru, a temperatura baterá em 40°C. Em Sorocaba e Campinas, chegará a 38°C, enquanto que Presidente Prudente, Marília, São José do Rio Preto e Araçatuba terão máximas de 42°C.

Somente na serra da Mantiqueira o calor ficará um pouco mais ameno, nos 29°C, devido ao clima de montanha.

Nessas regiões (com exceção da área litorânea), a umidade do ar ficará muito baixa, na casa dos 30%, o que exige cuidado das pessoas, com muita ingestão de líquidos e evitando atividades ao ar livre nos momentos mais quentes.