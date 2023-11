Governo do Rio e Metrô anunciam acordo para concluir estação da Gávea

São Paulo

O governo do Rio de Janeiro e a concessionária Metrô Rio anunciaram nesta quinta-feira (23) um acordo para a retomada das obras da estação da Gávea, na zona sul carioca, que tem obras paralisadas desde 2015.

A inauguração da estação estava prevista para as Olimpíadas de 2016, mas até hoje ela não foi concluída. A estrutura subterrânea da estação chegou a ser inundada com 36 milhões de litros de água para evitar a instabilidade do terreno.

O memorando de interesse para a retomada das obras estabelece as linhas gerais que deverão permitir que a linha 4 seja concluída e possa operar em toda a sua extensão.

Obra da estação da Gávea, na zona sul do Rio, parada desde 2015 - Ricardo Borges - 23.ago.2019/Folhapress

A proposta ainda precisa ser aprovada pelo Ministério Público e pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado).

Segundo o governador Cláudio Castro (PL), as obras paralisadas são um dos maiores desafios para a mobilidade urbana do Rio. A retomada, de acordo com ele, vai destravar o desenvolvimento do sistema metroviário.

"Além de trazer melhorias para o transporte, a obra vai gerar milhares de empregos", disse Castro.

Antes de ser apresentado ao Ministério Público e ao TCE, o memorando deverá passar por ajustes até que o acordo seja definitivo.

A estimativa é de investimento de R$ 600 milhões e a previsão de conclusão das obras paradas há oito anos é de 36 meses, após a aprovação do projeto. Em troca, o Metrô Rio ganhará uma extensão de dez anos da concessão.

O grupo de trabalho que chegou ao acordo é formado pela Setram (Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana), Rio Trilhos, Procuradoria-Geral do Estado e Metrô Rio. O grupo analisou questões jurídicas, econômicas e técnicas para a retomada das obras.

"Agora os usuários podem ter uma perspectiva concreta sobre a estação", disse o secretário estadual de Transportes e Mobilidade Urbana, Washington Reis.