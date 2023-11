Situação do Rio é inaceitável, diz Lula

Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (1º) que a situação no Rio de Janeiro é inaceitável.

O presidente Lula durante café da manhã com a imprensa, no Palácio do Planalto - Gabriela Biló - 27 out. 2023/Folhapress

Lula concedeu uma entrevista para anunciar as medidas para enfrentamento ao combate organizado. Ele estava acompanhado dos ministros Flávio Dino (Justiça) e José Múcio (Defesa) e dos comandantes das Forças Armadas.

As medidas foram anunciadas quase dez dias após o ataque de milicianos, que incendiaram 35 ônibus e trem no Rio. As ações foram uma resposta de criminosos pela morte de Matheus da Silva Rezende, o Faustão, um dos líderes da maior milícia do estado.

O governo desde então vem buscando uma forma de auxiliar o estado no combate ao crime organizado, um processo que foi marcado por avanços e retrocessos na negociação.

O modelo final foi apresentado a Lula pelo ministro Flávio Dino, durante reunião no Palácio do Planalto nesta terça-feira (31).

No mesmo dia, o ministro da Justiça também anunciou que a Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional serão empregadas no policiamento ostensivo durante o próximo fim de semana.

No sábado (4), será realizado no Rio de Janeiro a final da Copa Libertadores, entre o Fluminense e o argentino Boca Junior. No dia seguinte será realizado o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).