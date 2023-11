Segurança da Zara vira réu em processo por racismo

Um segurança de uma loja Zara do Barra Shopping, no Rio de Janeiro, se tornou réu pelo crime de racismo.



O então réu Henrique Durães Bernardes foi acusado de seguir e impedir o jogador do Volta Redonda Guilherme Ribeiro Quintino Machado, de 20 anos, de sair do local. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) solicitou à Justiça a suspensão do funcionamento da unidade da Zara por três meses.



A denúncia de Alexandre Themístocles reforçou que "a ação discriminatória foi motivada unicamente pela infundada suspeita decorrente da cor da pele do consumidor".

Guilherme Ribeiro Quintino Machado, o jogador que foi vítima de racismo. - Reprodução/Google

O ocorrido aconteceu no dia 18 de junho e foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).



"Ao se voltar contra pessoa de raça negra, sem qualquer justificativa plausível, dando-lhe tratamento constrangedor e humilhante, e que certamente não se dispensaria a outras pessoas, o denunciado impôs ao consumidor negro restrições de locomoção e exigências desarrazoadas, com potencial de causar-lhe odiosa inferiorização e perversa estigmatização", narra a denúncia do MP.



Segundo Guilherme, foi abordado de "forma totalmente ríspida, estava saindo de mãos vazias. Me senti constrangido e acuado naquela situação".