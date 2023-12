Tarifas de ônibus da EMTU, em São Paulo, subirão 13,6% em média

São Paulo

As tarifas dos ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) terão reajuste médio de 13,6% a partir do próximo dia 1º de janeiro.

A companhia, ligada ao do governo estadual, opera mais de 500 linhas em 134 municípios das cinco regiões metropolitanas de São Paulo.

Ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos); tarifas sobem no próximo dia 1º de janeiro - Robson Ventura - 17. jan.19/Folhapress

O anúncio no reajuste na tarifa dos transportes administrados pelo governo estadual ou em linhas concedidas foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no último dia 14.

O pacote de reajustes incluem o metrô, trens metropolitanos e os ônibus da EMTU.

No caso do metrô e dos trens, a tarifa irá passar de R$ 4,40 para R$ 5.

O índice, de 13,6%, é o mesmo que será passado, na média, aos ônibus metropolitanos. No caso da EMTU, porém, a tarifa é variável por causa da extensão do percurso, combustível e tipo de serviço cobrado —comum, seletivo, especial, corredor e VLT, por exemplo— em cada região, por isso o percentual de reajuste pode ter diferença entre uma linha e outra.

De acordo com a Secretaria de Transportes Metropolitanos, as tabelas com os valores das novas tarifas de todas as linhas gerenciadas pela EMTU serão divulgadas até a próxima semana.

Como justificativa para o reajuste, Tarcísio disse que os subsídios para o transporte estavam chegando "na casa do insuportável".

"Temos que tomar cuidado com a solvência dessas empresas. Se fôssemos ajustar pelo que realmente é devido, a tarifa estaria na casa dos R$ 8 para o EMTU e R$ 6 para CPTM e metrô", afirmou o governador na semana passada.

Apesar de tradicionalmente serem reajustados simultaneamente, dessa vez a prefeitura de São Paulo decidiu manter a tarifa dos ônibus municipais em R$ 4,40 —o valor está congelado há três anos.

Segundo o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que planeja disputar a reeleição no ano que vem, a decisão de manter a tarifa está relacionada à queda de passageiros após a pandemia de Covid-19. No ano de 2019, em média, 9 milhões de pessoas usavam os ônibus municipais todos os dias. Hoje, a média diária é de 7 milhões de passageiros.

O valor da tarifa de integração do bilhete único comum, para quem usa os ônibus municipais da cidade de São Paulo e o modal sobre trilhos (trem e metrô), vai passar para R$ 8,20 no próximo dia 1º de janeiro. Antes, custava R$ 7,65.

Assim, o reajuste na tarifa integrada será apenas na parcela do governo do estado e ficará em torno de 7,2%.