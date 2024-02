Belo Horizonte

A prefeitura de Belo Horizonte inicia nesta terça (27) a vacinação contra a dengue com a imunização de crianças de 10 e 11 anos. A expectativa do município é que toda a população da cidade nas duas faixas etárias, 24 mil em cada uma, recebam a primeira dose da vacina.

Para isso, será utilizada a maior parte do primeiro lote de imunizantes recebido do Ministério da Saúde, cerca de 49,5 mil doses da Qdenga. O esquema vacinal do imunizante é realizado em duas doses, aplicadas em um intervalo de três meses, conforme a Secretaria Municipal de Saúde. A vacinação será realizada nos postos de saúde.

Belo Horizonte começa a vacinar contra a dengue nesta terça (27). Imunização acontecerá primeiro para faixa etária de 10 e 11 anos. - 12.fev.2024/Getty Images

A determinação do Ministério da Saúde é que a população de 10 a 14 anos seja a primeira a ser vacinada contra a dengue. A decisão foi tomada porque são as faixas etárias que apresentam maiores índices de internação por causa da doença no país.

A prefeitura da capital decretou estado de emergência por conta da dengue na cidade no último dia 17. Segundo o balanço mais recente, divulgado na última sexta (23), o total de casos da doença na cidade neste ano é de 6.338, com sete mortos. O número de casos suspeitos é de 23.923.

"Para receber a vacina é necessário que os adolescentes estejam com os pais, mães ou responsáveis legais. Além disso, no momento da aplicação, é necessário apresentar, preferencialmente, o documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina", diz a administração municipal.

De acordo com a prefeitura, o imunizante pode ser administrado simultaneamente com as demais doses do Calendário Nacional de Vacinação da Criança e Adolescente, do PNI (Programa Nacional de Imunizações). Em relação a quem teve diagnóstico recente de dengue, a recomendação é que aguardem seis meses após o início dos sintomas para iniciar o esquema vacinal contra a doença, aponta a pasta.

"Caso a infecção pelo vírus ocorra após o recebimento da primeira dose, não há alteração no intervalo entre as aplicações, desde que a segunda dose não seja aplicada em um período inferior a 30 dias do início da doença", explica a Secretaria Municipal de Saúde.

As primeiras doses da vacina contra a dengue chegaram a Minas Gerais enviados pelo Ministério da Saúde na quinta (22).

Os imunizantes foram enviados para as regionais de saúde de Teófilo Otoni/Timóteo e Belo Horizonte, atendendo recomendações da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização e da Organização Mundial de Saúde.

Os critérios são que a regional tenha pelo menos um município de grande porte, ou seja, com mais de cem mil habitantes, apresente alta transmissão de dengue registrada no último período sazonal, e tenha maior predominância do sorotipo Denv-2.