Popó nocauteia Bambam em poucos segundos

São Paulo

Durou poucos segundos o duelo entre o ex-campeão de boxe em duas categorias de peso Acelino "Popó" Freita e o ex-BBB Kleber Bambam, vencedor da primeira edição do reality da TV Globo.

Logo após o início da luta, pelo Fight Music Show 4, uma modalidade boxe de entretenimento, Popó derrubou Bambam.

Kleber Bambam (à esq.) enfrentou Acelino "Popó" Freitas - @bambamoficial no Instagram e Lourival Ribeiro/Divulgação/SBT

Em seguida, o ex-campeão partiu para cima com uma série de golpes e levou o ex-BBB para as cordas. Bambam foi nocauteado aos 36 segundos do primeiro round.

Depois da vitória por nocaute técnico, Popó comemorou no ringue ao lado da equipe.

"Digo com toda humildade, com todo respeito ao Bambam, ele foi o responsável por essa casa estar cheia hoje. Ele me provocou demais. Tem que dar o mérito para ele. Ele foi o cara que fez todo o marketing, eu era a âncora ali só para derrubar", disse o ex-lutador.

A modalidade, tanto no Brasil como no exterior, tem como um dos diferenciais em relação ao boxe tradicional a participação de celebridades e influenciadores com legiões de seguidores.