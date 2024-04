Cidade em Santa Catarina registra primeira geada do ano no Brasil

Porto Alegre

A queda de temperaturas no sul do Brasil proporcionou a primeira queda de geada do ano em Santa Catarina nesta quinta-feira (18).

Registrando temperatura mínima de 1,5º C de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a região do Vale do Caminhos da Neve, na cidade de São Joaquim, amanheceu coberta por uma camada fina de gelo.

Vale do Caminhos da Neve registrou temperatura de 1.5ºC na manhã desta quinta-feira (18) - Mycchel Legnaghi/@saojoaquimonline.com.br

A cidade, que fica a 1.354 metros de altitude na região do planalto serrano de Santa Catarina, é uma das mais frias do país.

De acordo com a Defesa Civil estadual, a cidade de Urupema, que teve mínima de 2,5ºC, também registrou geada. Os termômetros marcaram 3,4ºC na cidade vizinha de Urubici, e 6,2º em Lages, maior cidade do planalto serrano de SC.

A temperatura mínima no município de Bom Jardim da Serra foi de 1,95ºC, registrada às 6h, segundo dados do Epagri/Ciram, instituição que monitora as condições meteorológicas e agrícolas em Santa Catarina.

As baixas temperaturas devem continuar nos próximos dias. Há probabilidade de mais geada e mínimas de 0º a 2ºC no começo da manhã em áreas elevadas principalmente nesta sexta-feira (19), e em menor quantidade no fim de semana. A temperatura deve subir durante o dia, oscilando entre 21º e 26ºC.

Essas condições meteorológicas devem se estender até este domingo (21), devido a uma massa de ar seco na região serrana do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, e também no extremo sul do Paraná .

O fenômeno é decorrente de um ciclone extratropical que passou pelo Oceano Atlântico próximo ao leste e sul da Argentina.

No Rio Grande do Sul, as mínimas mais baixas foram registradas em municípios da região nordeste: em Vacaria, com 5,2°C; São José dos Ausentes, com 6,6°C; e Cambará do Sul, com 7,4°C. O local tem as maiores altitudes do estado, e faz divisa com a serra de Santa Catarina.