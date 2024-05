Após temporais, mais de 500 mil pessoas estão sem água no Rio Grande do Sul

São Paulo

Em meio aos temporais registrados no Rio Grande do Sul, parte da população sofre com a falta de fornecimento de água e energia.

De acordo com o boletim divulgado na manhã desta quinta-feira (2), ao menos 543.753 clientes da Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento) estão sem abastecimento de água —o número corresponde a 17% do total de clientes.

Vista de drone da cidade de Encanto, no Rio Grande do Sul, onde o rio Taquari alagou - Diego Vara/Reuters

Além disso, quase 300 mil pontos sofrem com falta de luz. Ao todo, são 259 mil imóveis subsidiados pela RGE Sul (83% dos clientes) sem fornecimento de energia elétrica, além de 33.305 da CEE Equatorial (1,85%).

Ainda segundo o órgão, 86 municípios estão sem serviço de telefonia e internet da operadora Tim, 52 da Vivo e 42 da Claro.

O governo pediu para os moradores do Vale do Taquari deixarem as áreas de risco na noite desta quarta-feira (1º) e procurarem abrigos públicos ou outros locais seguros.

De acordo com as cidades de Estrela e Lajeado, o nível do rio Taquari passou, pela primeira vez, a marca dos 30 metros —o nível ultrapassa as enchentes de 2023 e 1941, segundo o MetSul.

Estado de calamidade pública

O governo do Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública no estado em edição extra do Diário Oficial publicada na noite desta quarta. O decreto estabelece que órgãos públicos prestem apoio à população nas áreas afetadas, em articulação com a Defesa Civil.

Os temporais destruíram moradias, estradas e pontes, além de comprometer o funcionamento de instituições públicas. As aulas nas escolas estaduais, por exemplo, foram suspensas nesta quinta e sexta-feira (3).

É observado um aumento significativo no volume dos rios Jacuí, Pardo, Taquari e Caí. Nos próximos dias, as regiões norte e nordeste do estado também devem começar a sofrer as consequências das chuvas. Locais com barragens estão sob alerta e os planos de atendimento em caso de emergência foram ativados.