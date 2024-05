Arroio do Meio enfrenta saques e uma morte após enchente devastadora

Porto Alegre

O município de Arroio do Meio, no vale do Taquari (RS), enfrenta uma onda de criminalidade em meio à devastação causada pelas chuvas.

Moradores relatam que estabelecimentos comerciais da cidade foram saqueados nos últimos dias, como mercados, lojas e farmácias. Na quinta-feira (2), um homem morreu após ser atingido por um espeto usado em churrasqueiras.

Na sexta (3), uma pessoa foi baleada e encaminhada ao hospital em Lajeado. Ainda não há mais informações sobre as causas dos crimes, em apuração pela Polícia Civil.

Imagens da cidade de Canoas, uma das mais atingidas pelas enchentes que assolam o Rio Grande do Sul - Amanda Perobelli/Reuters

De acordo com o prefeito Danilo Bruxel (PP), a administração municipal já avisou a Força Tática da Brigada Militar que está no município sobre as ocorrências. No sábado (4), um grupo de policiais de Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul, chegou a Arroio do Meio para aumentar as operações de segurança.

A cidade ainda depende de caminhões-pipa para abastecimento, e muitos pontos da cidade ainda estão sem luz.

Todas as ligações de Arroio do Meio com Lajeado foram destruídas pela água. Além da ponte na RS-130, metade da histórica ponte de ferro também desabou.

O acesso de Arroio do Meio a Lajeado, maior cidade da região, está sendo feito em dois barcos pelo rio Forqueta, um da Defesa Civil e o outro de voluntários. O transporte fluvial é a única alternativa após a água destruir a ponte da RS-130 e a ponte de ferro.

Nesta segunda-feira (6), mais barcos devem ser disponibilizados.

Arroio do Meio ainda estava se recuperando de desastre anteriores. No dia 19 de abril, a cidade havia inaugurado 28 unidades habitacionais temporárias para famílias atingidas pelas enchentes de setembro de 2023, que devastaram a região. Não há informações sobre danos nessas unidades.

O Rio Grande do Sul vem enfrentando registros de assaltos e saques em diferentes pontos do Estado nos últimos dias. Em Porto Alegre, a loja da Arena do Grêmio teve produtos roubados. Em Canoas, há relatos de assaltos a barcos que levam pessoas desalojadas para áreas mais seguras.