Canoas (RS) tem famílias nos telhados, hospital inundado e 150 mil atingidos por enchentes

A cidade de Canoas (20 km de Porto Alegre) vive um cenário de caos neste sábado (4), com inundações em toda a parte oeste da cidade, famílias aguardando resgate nos telhados de suas casas, hospitais inundados e uma estimativa de cerca de 150 mil atingidos pelas chuvas.

O número equivale a pouco menos da metade da população da cidade, que tem 347 mil habitantes. Ainda não há uma estimativa de desabrigados e desalojados, mas a prefeitura informou que ao menso 7.500 pessoas estão em abrigos.

Homem é resgatado por bombeiros em meio a enchente na região oeste de Canoas (RS) - Renan Mattos / Reuters

O Hospital Pronto Socorro, um dos maiores da cidade, teve um colapso no fornecimento de energia elétrica devido aos alagamentos na manhã deste sábado e pacientes em estado grave tiveram que ser retirados às pressas.

O prefeito Jairo Jorge (PDT) chegou a informar em um vídeo postado em uma rede social que o colapso de energia teria resultado na morte nove pacientes que estavam internados em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A prefeitura, contudo, negou a informação e disse que não houve mortes em decorrência da falta de energia no hospital.

Os pacientes graves foram removidos para os hospitais Universitário e Nossa Senhora das Graças em uma operação com apoio da Defesa Civil estadual e do governo do Estado. No final da tarde deste sábado, a estimativa era que pouco menos de cem pacientes ainda aguardavam resgate no hospital.

Bairros como Mathias Velho, Rio Branco, Cinco Colônias, Central Park, Fátima e Niterói estão entre os mais afetados em Canoas. Vídeos postados por moradores em redes sociais mostram dezenas de famílias cruzando as ruas alagadas usando barcos e boias em direção a áreas mais altas da cidade

Vista aérea das enchentes na cidade de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre - Renan Mattos / Reuters

A prefeitura conclamou aos moradores que deixassem as áreas de risco e solicitou apoio com barcos e trabalho voluntário no resgate das famílias. A gestão também informou que disponibilizou ônibus para fazer deslocamento dos moradores que vivem em áreas de risco.

Ao todo, 28 espaços foram disponibilizados para o acolhimento das famílias, incluindo colégios, ginásios e igrejas.

Em um vídeo postado em uma rede social, o prefeito informou ainda que haviam 600 pessoas ilhadas em uma igreja: "O padre está enlouquecido, com toda razão. Eu não sei o que falar com ele, estou desesperado", disse. Horas mais tarde, a prefeitura divulgou imagens de famílias sendo resgatadas na igreja.

O governador Eduardo Leite (PSDB) afirmou que o esforço está concentrado no resgate de famílias que vivem nestas regiões, com barcos, lanchas, motos aquáticas e aeronaves.

Ainda segundo o Leite, o governo está monitorando o comportamento hidrodinâmico dos rios para antecipar possíveis cheias e emitir alertas para as populações de áreas de risco. Ao todo, 22 aeronaves atuam no resgate de moradores.

O presidente Lula (PT) vai voltar ao Rio Grande do Sul neste domingo (5) para acompanhar de perto a crise que já provocou a morte de 55 pessoas e alagou diferentes municípios, incluindo a capital, Porto Alegre.



Lula levará uma comitiva de nove ministros, incluindo os titulares da Fazenda, Fernando Haddad, da Saúde, Nísia Trindade, e do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. O presidente deve se reunir novamente com o governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB).