Casa desaba durante resgate no RS e pessoa é arrastada pela água

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra duas pessoas no telhado de uma casa no município de Cruzeiro do Sul (RS) e uma aeronave sobrevoando o local. Toda a área ao redor aparece alagada, até que a casa despenca e as pessoas somem.

A Brigada Militar do Rio Grande do Sul afirmou, em nota, que a cena registrada foi uma tentativa de salvamento realizada por uma aeronave da corporação na tarde desta quinta-feira (2) na Vale do Taquari, uma das regiões mais afetadas pelas fortes chuvas no estado.

"A Brigada Militar lamenta profundamente o ocorrido e reafirma o seu esforço incansável no resgate, auxílio e ações humanitárias para com as famílias afetadas por mais essa catástrofe climática", disse, em nota.

Segundo a corporação, uma equipe a bordo de um helicóptero foi enviada para resgatar duas pessoas que estavam ilhadas no telhado de uma residência. Para isso, um tripulante desceu e resgatou uma das pessoas com sucesso.

Quando ele desceu para resgatar a segunda pessoa, porém, a estrutura da casa não aguentou a força da água e cedeu. O tripulante, que estava içado ao helicóptero, sobreviveu, mas a vítima foi arrastada pela correnteza.

Alagamento em Cruzeiro do Sul (RS), nesta quinta (2) - @brigadamilitar_ via X/Reuters

Os temporais provocaram a morte de dezenas de pessoas e deixaram o Rio Grande do Sul em estado de calamidade. A previsão para os próximos dias é de novos temporais ao menos até domingo (5), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Nesta sexta (3), a chuva de forte intensidade ainda se deslocará mais ao norte, cobrindo todo o estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná.

Nessas regiões, a previsão é de acumulados superiores a 60 mm de chuva por hora ou 100 mm em 24 horas. Por isso o Inmet emitiu na quinta-feira um alerta vermelho para temporais, com grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, além de ventos de até 100 km/h.