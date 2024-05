Chuva vai continuar no Rio Grande do Sul no fim de semana

São Paulo

A chuva que devastou parte do Rio Grande do Sul e atinge estados vizinhos deverá continuar neste sábado (4), de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Segundo o órgão federal, o volume total de chuva pode chegar a 100 mm em 24 horas, com ventos de até 100 km/h.

Moradores com guarda-chuva observam a inundação em Encantado (RS); chuva continua no Rio Grande do Sul neste sábado (4) - Diego Vara - 2.mai.24/Reuters

Pelo menos metade do estado, a partir da região metropolitana de Porto Alegre até a parte norte e nordeste do estado, além de praticamente todo o litoral, foi colocado com alerta laranja (de perigo).

O mesmo aviso vai do sul de Santa Catarina até quase Blumenau —as chuvas fortes também provocaram duas mortes no Paraná e outra em Santa Catarina.

No fim da tarde desta sexta-feira (3), o governo gaúcho informou que 39 pessoas já haviam morrido por causa das tempestades que provocaram inundações e deslizamentos em praticamente todo o estado.

Segundo o governador Eduardo Leite (PSDB), há localidades no Rio Grande do Sul que devem receber até 1.000 milímetros de acumulado de chuva durante o período de tempestades.

"Essa situação acontece após a formação de uma ampla área de baixa pressão atmosférica, juntamente com a formação e deslocamento de uma frente fria que provocam novas áreas de instabilidade", explica o instituto, em nota.

De acordo com a Climatempo, com a persistência do fluxo de umidade vindo do norte do país, as chuvas continuam sobre áreas da metade norte, centro e região metropolitana de Porto Alegre.

As chuvas fortes e persistentes seguem nas regiões noroeste, norte e da Serra gaúcha, diz a agência

No domingo (5), chuvas moderadas a fortes ainda devem continuar na região das Missões, centro do estado, vales, no entorno da capital e no litoral norte, com acumulados entre 15 mm e 35 mm, também devido ao fluxo de umidade que vem do norte do país. Nas demais regiões, há condição para chuva fraca.

"Na metade sul, há chance de chuvas fracas a moderadas. Além disso, os ventos sopram do leste com rajadas em torno de 40 km/h a 55 km/h em áreas do sul e faixa leste do estado", afirma a Climatempo, em nota.

Segundo a meteorologista do Inmet Dayse Moraes, na próxima terça-feira (7) chegará ao Rio Grande do Sul uma nova frente fria que deve provocar mais um período de chuvas.

Nos demais estados do Sul, chove forte neste sábado em Florianópolis (SC), o que não está previsto para o domingo. A temperatura máxima deverá variar de 26ºC a 28ºC.

Em Curitiba deve chover no período da tarde deste sábado e fazer calor. Previsões do Inmet mostram que a temperatura máxima poderá chegar a 32ºC. No domingo, os termômetros devem atingir até 30ºC.