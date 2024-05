Chuvas deixam 654 desabrigados e um desaparecido em Santa Catarina

Salvador

Os temporais que atingiram Santa Catarina nos últimos dias deixaram um saldo de 654 desabrigados, 117 desalojados, oito municípios em emergência e uma pessoa desaparecida.

O desaparecido é um funcionário de uma empresa de internet que fazia um serviço de manutenção de uma torre na comunidade de Varginha, zona rural de Bom Jardim da Serra (232 km de Florianópolis).

Ele e outros dois funcionários estavam retornando do serviço quando o carro foi arrastado pelas águas ao cruzar uma ponte. Os três saíram do carro, dois conseguiram ira até a margem do rio e um foi arrastado pela correnteza. Equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas na região.

Bairro inundado em Rio do Sul, no Vale do Itajaí (SC); cidade decretou emergência - Secretaa de Defesa Civil / Divulgação

Os maiores estragos das chuvas aconteceram em Rio do Sul, no Vale do Itajaí, segundo a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil.

O rio Itajaí-Açu atingiu 8,92 metros às 6h deste domingo (19) e a recomendação é para que moradores de bairros situados às margens do rio deixem suas casas.

A cidade registra 483 desabrigados e 154 pessoas que estão temporariamente nas casas de amigos ou parentes. O município teve vários bairros alagados e foi o primeiro a decretar situação de emergência.

Seis abrigos foram abertos com aproximadamente 135 famílias. Há registro de inundações e desabamentos. No loteamento Luiz Bianchet, a água invadiu as casas e chegou a uma altura de 1,5 metro.

A cidade de Blumenau, terceira maior do estado, também possui registros de desabrigados e desalojados. Decretaram emergência os municípios de Sombrio, Passo de Torres, São João do Sul, Balneário Gaivota, Araranguá Jacinto Machado e Maracajá.

Em São João do Sul, 78 pessoas estão isoladas nas comunidades de Barrinha, Sanga Danta, Campestre. A rodovia estadual SC-290 registrou danos, mas teve o tráfego liberado.

O estado de Santa Catarina registrou nos últimos dias um acumulado de chuvas de 230 milímetros, cerca de 100 milímetros acima da média esperada para todo o mês de maio. Os municípios que mais receberam volume de chuva foram: Vidal Ramos, Rio do Sul e Lontras.

Desde quinta-feira (16), equipes da Defesa Civil monitoram a aproximação de chuvas persistentes e volumosas em diversas regiões do estado, que apresentam risco de moderado a alto de ocorrências como alagamentos, enxurradas, enchentes, deslizamentos e inundações.

O governo catarinense informou que foram enviados kits de assistência humanitária para as cidades para Araranguá, São João do Sul e Rio do Sul, em um investimento de R$ 184 mil.