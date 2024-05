Cidade de São Paulo terá fim de semana de sol e tempo seco

São Paulo

O paulistano terá um fim de semana de tempo seco e sem tendência de chuva, de acordo com previsões dos meteorologistas.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, o sábado (18) começa com sol entre poucas nuvens e termômetros em torno de 17°C na capital paulista. O sol deve predominar entre poucas nuvens, o que favorece a elevação da temperatura.

A máxima prevista para este sábado é de 28°C e taxas de umidade do ar entre 40% e 90%.

Frequentadaores do parque Augusta, na região central de São Paulo; capital paulista deverá ter sábado (18) de sol - Zanone Fraissat 15.nov.23/Folhapress

No domingo (19), a expectativa é de madrugada com temperatura média de 18°C e sol entre muitas nuvens ao longo do dia. Por isso, a máxima não deve passar dos 25°C, com percentuais mínimos de umidade do ar acima dos 60%. Também não deve chover.

"Mesmo enfraquecida, a massa de ar seco ainda não permite que as frentes frias atuem com mais força, deixando o tempo estável", afirma o técnico em meteorologia do CGE Adilson Nazário.

Segundo dados do CGE, este é maio mais seco desde o início das medições dos índices pluviométricos pelo órgão municipal em 1995. Foram computados apenas 2,0 mm de chuva até esta sexta, o que representa 3,6% dos 55,3 mm esperados para o mês.

Com 32,8ºC, a capital paulista registrou no domingo (5) o dia mais quente para maio, ao menos desde 1943, quando começaram as medições meteorológicas regulares do Inmet na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte do município.

Os modelos numéricos de previsão estendida indicam leve declínio das temperaturas na próxima semana. Para a segunda-feira (20), a previsão aponta muitas nuvens e chuviscos ocasionais. A máxima prevista pelo Inmet é de 24ºC, com mínima de 17ºC.

A partir da terça-feira (21), afirma o CGE, o ar seco ganha força e o sol aparece favorecendo a elevação da temperatura. Com isso, a umidade relativa do ar volta a cair e não há previsão de chuva.

VAI DAR PRAIA, MAS CUIDADO

Quem planeja passar o fim de semana no litoral terá dias sem ameaças de chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, para este sábado a temperatura em Guarujá, na Baixada Santista, deverá oscilar entre 23ºC e 29ºC. No domingo, a variação poderá ser de 22ºC a 29ºC. O sol, entretanto, ficará entre muitas nuvens.

Em Ubatuba, no litoral norte, a máxima no fim de semana deverá ficar em torno de 30ºC. Igualmente, não há previsão de chuva.

Mas é preciso cuidado. Na noite desta sexta-feira (17), a Marinha reforçou alerta de que um sistema de alta pressão pós-frontal poderá ocasionar ressaca no mar entre Santos (SP) e Campos dos Goytacazes (RJ), com ondas de direção sul a sudeste e altura de até 3 metros até a manhã de domingo

A recomendação do Corpo de Bombeiros é que não se pratique esportes aquáticos.