Eduardo Leite alerta para cheia de rio e diz que bairros inteiros podem submergir no RS

Salvador

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) alertou na manhã deste sábado (4) para a avanço das águas do rio Jacuí, um dos principais que cruza cidades da região metropolitana de Porto Alegre. Cidades como Eldorado do Sul, Guaíba e Canoas estão entre os principais focos de preocupação.

Ele afirmou que a situação dos temporais no estado segue dramática e reforçou o apelo para que moradores de áreas de risco deixem suas casas, buscando os abrigos públicos ou indo para casas de parentes e amigos.

"É absolutamente sem precedentes o que estamos vivenciando. As pessoas precisam entender a gravidade do que nós estamos vivenciando aqui no Rio Grande do Sul. Podem submergir bairros inteiros nessas localidades, como já submergiram", disse Leite.

Enchente do rio Jacuí deixam casas submersas na cidade de Eldorado do Sul (RS) - Anselmo Cunha / AFP

Ele afirmou que o rio Jacuí já não respeita mais as curvas de seu leito e a água em grande volume atravessa as cidades de Guaíba e Eldorado do Sul com fortes correntezas em direção a Canoas.

Em canoas, embora existam diques de proteção para conter a força das águas, eles foram incapazes de segurar as enxurradas.

Na manhã deste sábado, a prefeitura de Canoas informou que tem mais de 50 mil pessoas em áreas de risco afetadas pelos temporais e que emitiu alertas de evacuação. Bairros como Rio Branco, Fátima e Mathias Velho estão entre os mais afetados.

A prefeitura conclamou aos moradores que cedam barcos e atuem como voluntários da Defesa Civil no resgate das famílias.

"A água acabou avançando rápido. Nosso comando é para evacuação de todo o lado oeste da cidade, para retirada de todos esses moradores", afirmou o prefeito Jairo Jorge (PDT).

Eduardo Leite afirmou que o governo está com esforço concentrado no resgate de famílias que vivem nestas regiões, com barcos, lanchas, motos aquáticas e aeronaves. Pacientes do Hospital de Pronto Socorro de Canoas, que foi atingido pela água e onde o fornecimento energia colapsou, estão sendo resgatados.

Ainda segundo o Leite, o governo está monitorando o comportamento hidrodinâmico dos rios para antecipar possíveis cheias e emitir alertas para as populações de áreas de risco. Ao todo, 22 aeronaves atuam no resgate de moradores.

"Estamos firmes com todo o esforço para atender as comunidades. É muita água que está vindo. Busquem ficar em segurança. É algo histórico. Um momento triste e dramático que a gente está vivenciando", disse o governador.

Ao todo, o Rio Grande do Sul registrou 57 mortes em decorrência às fortes chuvas que atingem o estado nesta semana. A informação é do governo estadual, que atualizou o balanço dos estragos das enchentes às 12h deste sábado (4). Entre as mortes, há dez que estão em investigação para determinar se elas foram, de fato, causadas pelas consequências da chuva.