Embarques de fãs de Madonna para o Rio de Janeiro crescem e pico é esperado para sexta (3)

Os embarques de fãs que vão assistir ao show da cantora Madonna, tanto em ônibus quanto em voos para o Rio de Janeiro, aumentaram desde a quarta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalho, e devem ter o pico nesta sexta-feira (3). A apresentação, na praia de Copacabana, ocorre na noite deste sábado (4).

Segundo a Socicam, que administra o terminal rodoviário do Tietê, na zona norte de São Paulo, a procura por passagens tem crescido gradativamente, conforme se aproxima a data do evento, mas a estimativa indica aumento de 55% nos embarques com destino ao Rio de Janeiro na sexta.

Montagem do palco para show da cantora Madonna, que ocorre na noite deste sábado, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro - Sergio Queiroz - 29.abr.24/Reuters

Até a tarde desta quarta, havia a programação de embarques até às 3h de sábado, com retomada às 5h.

"Caso haja procura, o período de duas horas poderá ser preenchido com mais carros extras", afirma a concessionária, que não informa o total de ônibus a mais disponibilizados por causa do show.

Mesmo com a alta na procura, havia assentos disponíveis nos sites das viações que fazem a linha, assim como aplicativos que comercializam passagens pela internet, para praticamente todos os horários de sexta-feira e sábado.

Mas é preciso ficar atento, pois há horários com apenas mais uma passagem disponível —é o caso do assento tipo cama em ônibus da Viação Cometa, que partem às 6h30 de sexta e a 0h35 de sábado, do Tietê.

O artista, maquiador e DJ Leonardo Caprara, 29, não quis correr riscos e garantiu ônibus no início de abril —morador em Jundiaí (a 58 km de SP), ele embarca no início da madrugada de sábado do Tietê, com mais sete amigos.

"Vimos muita gente comentando de ir [ao show] nas redes e fechamos com medo de não achar mais", afirma.

Entre sexta e sábado, a previsão é que 8.000 passageiros circulem pela rodoviária do Rio, 20% a mais em relação a dias normais, vindos principalmente de São Paulo, Minas Gerais e interior fluminense.

A professora aposentada Renata Galvão da Silva Gordo, 59, moradora em Jaú (a 287 km de SP), chegou nesta quarta ao Rio com mais cinco pessoas para a comemoração do aniversário de uma delas e descobriu que "ganharam quase um camarote para show".

"Aluguei um apartamento há seis meses e o show da Madonna, caiu no nosso colo, pois estamos hospedadas a menos de 500 metros do palco", diz ela, que retorna para sua cidade na segunda-feira, claro, depois de assistir ao espetáculo em Copacabana. O grupo também viajou de ônibus.

Para quem vai de carro, a CCR RioSP, que administra a rodovia Presidente Dutra, principal ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro, afirma não conseguir estimar se haverá aumento no fluxo de veículos por não haver dados para comparação. Mesmo assim, diz que haverá viaturas espalhadas pela estrada durante 24 horas.

AVIÕES CHEIOS E PROMOÇÕES

A busca por passagens aéreas também cresceu nestes últimos dias e também a previsão de pico é para sexta-feira.

Somente a companhia aérea Azul disponibiliza, entre o feriado desta quarta e a próxima terça-feira (7), 436 voos que chegam ou partem do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio, sendo que mais de 170 são extras com estimativa de aproximadamente 60,3 mil passageiros vindos de vários estados.

De acordo com a empresa, até o fim da tarde desta quarta a Azul registrava ocupação de 86% nos seus voos extras com destino ao Galeão. A data de maior demanda na ida é na sexta-feira. No retorno, 92% dos assentos destes embarques a mais estavam comercializados.

A Azul opera nos três aeroportos da capital fluminense: Santos Dumont, Galeão e Jacarepaguá. Se somadas toda a operação dos três terminais, a empresa contará com 870 movimentos (ida ou volta) no período, com estimativa de mais de 103 mil assentos.

A Latam diz não ter previsão de voos adicionais para o Rio, mas verificou aumento de 30% na demanda por causa da combinação entre eventos na cidade e uma promoção realizada pela companhia em 23 de março.

Entre os dias 1º e 7, a Gol diz que terá cerca de mil voos com chegada e saída do Rio de Janeiro, que podem envolver mais de 186 mil passageiros.

A empresa não informa a ocupação destes voos, mas diz que abriu uma promoção. Entre esta quinta e segunda (6), a companhia vende passagens de ida e volta, entre os aeroportos de Congonhas (na zona sul de São Paulo) e o Santos Dumont, a partir de R$ 599.

OPERAÇÃO ESPECIAL NO GALEÃO

Os voos extras em função do show da Madonna representam cerca de 10% da demanda de movimentações no período no Galeão, explica a concessionária RIOGaleão, que administra o aeroporto.

Para operar o fluxo especial, serão utilizadas sete posições do terminal 1 e mais seis do píer sul, que originalmente recebe apenas voos internacionais.

"Somadas aos 17 espaços que já são rotineiramente utilizadas no terminal 2, serão 30 posições em ponte de embarque disponíveis para a operação doméstica do show", afirma a concessionária.

No sábado e no domingo, o aeroporto promete dobrar o número 100% de agentes de operações e equipes de atendimento aos passageiros nos horários de maior movimento.

Também planeja disponibilizar 50% a mais de carrinhos para transporte de passageiros pela área restrita do terminal 1 e píer.

A cooperativa de táxi que opera no Galeão e os carros de aplicativo também estarão mobilizados para o aumento de demanda, inclusive nos dias que antecedem ao show, diz a concessionária.

Para quem usar transporte público, o sistema de ônibus BRT vai funcionar 24 horas por dia, inclusive a linha que liga aeroporto Terminal Gentileza, permitindo integrações especiais até a Enseada de Botafogo e demais serviços regulares que já operam no terminal multimodal.