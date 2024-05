Lago Guaíba cai para menor nível desde sábado, mas segue acima do limite

São Paulo

Na manhã desta quarta-feira (8), o lago Guaíba, no Rio Grande do Sul, baixou 20 centímetros desde a noite de terça e chegou a 5,08 metros de altura, às 11h. No sábado, o lago chegou a 5,30 metros, segundo informações do Ceic (Centro Integrado de Coordenação de Serviços).

De acordo com o centro, o lago segue acima do limite, uma vez que é considerado inundado quando atinge 3 metros de altura. Já um alerta é emitido quando o mesmo está em 2,5 metros. No fim de semana, o lago passou dos 5 metros. Porém, há uma nova previsão de chuva forte nos próximos dias.

O lago Guaíba, em Porto Alegre, que bateu recorde de altura em decorrência das fortes chuvas que atingem a região - Anselmo Cunha/AFP

Enquanto o nível do Guaíba caiu, o da lagoa dos Patos está aumentando. A região da lagoa, que comporta as cidades de Rio Grande e Pelota, tem previsão de chuva para os próximos dias.

Até a última medição, divulgada pelas redes sociais da prefeitura de Pelotas, nesta quarta-feira (8), às 9h, a lagoa estava em 2,10 metros —o nível de inundação é considerado a partir dos 1,50 m. Na segunda, a lagoa estava em 2 metros, chegou a 2,20 m na noite de terça e nesta manhã baixou para 2,10.

Pelo Instagram, o prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, fez um alerta para para as chuvas intensas na região durante a quarta-feira. "Isso dificulta o escoamento das águas", informou. "Há um índice muito forte de chuva para as próximas horas e isso vai acelerar com a mudança do vento."