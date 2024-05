Mãe confirma morte de gêmea de 7 meses que caiu de barco no RS

São Paulo

Gabrielli Silva, 24, confirmou a morte da filha Agnes da Silva Vicente, de sete meses, que estava desaparecida desde o sábado (5) quando o barco em que estava virou e ela foi levada para enxurrada, na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. A bebê estava com a mãe, a irmã gêmea Ágata e outros dois irmãos.

Ao todo, 14 pessoas estavam na embarcação de resgate no momento do incidente. A criança desapareceu e era procurada desde então. O drama comoveu quem acompanha a situação das pessoas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul e milhares passaram divulgar o caso nas redes sociais.

A mãe confirmou a morte da criança neste domingo (12) em uma publicação no Instagram, onde acumula mais de 217 mil seguidores, que buscavam informações da criança desaparecida.

Mãe confirmou a morte de Agnes, que estava desaparecida desde 5 de maio - Gabrielli Vicente no @Instagram

Silva postou uma foto da filha Ágata vestindo um macacão e ao lado colocou um macacão igual representando a ausência de Agnes.

"Infelizmente a história não acabou como queria, agora este vazio da foto vai ser eterno, agora a saudade e a lembrança vai fazer morada. Agora eu não tenho uma palavra que possa descrever a minha dor porque como vou viver faltando uma peça no meu quebra-cabeça?! A minha miss simpatia agora vc está no céu sorrindo para Deus no colinho dele", escreveu na publicação.

A mãe escreveu que sabe que não há culpados pelo que aconteceu, que todos estavam se disponibilizando para salvá-las.

"A nossa luta diária de cada segundo de angústia acabou e agora você pode descansar no colo de Deus minha vidinha. Minha taoooo sonhada Agnes a mamãe NUNCA JAMAIS vai deixar vc ser esquecida porque onde eu puder vou levar teu nome junto a Deus", afirmou.

A mulher, porém, não explicou como o corpo da bebê foi encontrado ou de quem partiu a confirmação. Não há informações sobre velório e sepultamento.

"Te amo daqui a eternidade miss simpatia e perdoa a mamãe por não ter conseguido ter te pegado filha, perdoa a mamãe amor, me perdoa", concluiu.

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul causaram a morte de mais de 140 pessoas e afetaram ao menos 2 milhões no estado.

As milhares de pessoas que tiveram de deixar suas casas estão em abrigos ou morando com parentes e amigos. Das 497 cidades gaúchas, 447 registraram danos em razão ads inundações.