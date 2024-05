Mais quatro mortes são confirmadas e tragédia com as enchentes no RS chega a 161 vítimas

São Paulo

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou em boletim das 9h desta terça-feira (21) mais quatro mortes pelas fortes chuvas no estado, totalizando 161 óbitos. O número pode aumentar nos próximos dias, já que ainda há 85 desaparecidos. São 806 feridos.

No total, 464 municípios foram afetados, sendo que 72.561 pessoas continuam desabrigadas e 581.633 foram desalojadas.

Conforme o governo gaúcho, 82.666 pessoas foram resgatadas.

Após a baixa das águas do lago Guaíba, que inundaram a capital gaúcha, o lixo e o mau cheiro tomam conta das ruas do centro de Porto Alegre - Bruno Santos - 20.mai.2024/Folhapress

Depois de quase três semanas de interrupção devido à inundação causada pelo lago Guaíba, a rede de ensino municipal de Porto Alegre retomou as atividades a partir desta segunda-feira (20). O retorno será escalonado, e mais 16 escolas reabrem nesta terça (21).

Localizadas em áreas que não foram atingidas por alagamentos, 22 escolas de ensino infantil e fundamental voltaram a funcionar. Com equipes reduzidas e horários flexíveis, a prioridade nas unidades é o acolhimento dos alunos e a prática de atividades lúdicas em meio a uma catástrofe climática sem precedentes no Rio Grande do Sul.

SITUAÇÃO NO RS APÓS AS CHUVAS