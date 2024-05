São Paulo

Num de seus poucos momentos à frente de um palco, Guilherme Ferreira Lisboa Neto interpretava um guarda noturno que saía de cena sem dizer nada, na peça "A Cozinha", com montagem de Antunes Filho. Ele era apaixonado por arte, mas preferia o lado de trás da cortina e da câmera: os camarins, os ensaios.

Sua estreia, ainda adolescente, foi no Movimento Estudantil Teatro Aplicação, grupo que ele ajudou a impulsionar quando estudava no colégio ligado à Faculdade de Filosofia e Letras da USP —que, à época, ficava em Santa Cecília, no centro de São Paulo.

Aos 16 anos, naquele mesmo grupo de teatro, ele conheceu sua primeira namorada e futura esposa. Ficariam casados, ele e Silvia Leblon, por 58 anos. O professor Chico de Assis, conhecido dramaturgo paulistano, causou enorme impressão no casal com o fascínio do teatro.

Lisboa Neto era um garoto tranquilo, contemplativo, literato, tinha a fala mansa e era altamente interessado em todo tipo de discussão. Os amigos daquela época, ele conservou até o último dia de vida. Silvia, filha de um radialista famoso, já despontava na cena artística paulistana.

O ano era 1968 quando ele entrou no curso de jornalismo da USP, e a repressão militar estava prestes a desabar sobre os estudantes. Guilherme e Silvia estiveram em dezenas de protestos contra a ditadura e perderam amigos assassinados e desaparecidos.

"Foi uma época muito dura. A gente se manteve muito unido, talvez por isso mesmo", ela conta.

Filho único de um professor de inglês e uma dona de casa, Lisboa Neto passou uma infância sozinha na Barra Funda, na região central de São Paulo. Contava que nunca aprendeu a andar de bicicleta ou de patinete. Brincava dentro de casa.

Os livros foram grandes companhias durante a juventude. Criou o hábito de trocar livros em sebos, e lia compulsivamente. Até mesmo durante caminhadas na rua, o que impressionava a família.

Logo nos primeiros semestres na Escola de Comunicação e Artes da USP, Lisboa Neto deu um jeito de trocar o jornalismo pelo curso de cinema. Formou-se na segunda turma da história do departamento.

Esse caminho o levou a ser o produtor de filmes como "Jogo da Vida e da Morte" —de Mário Kuperman, com Odete Lara e Walter Cruz— e "Estrada da Vida" —com a dupla sertaneja Milionário e José Rico, dirigido por Nelson Pereira dos Santos, lançado em 1980. Foi sócio de Rudá de Andrade, cineasta e filho de Oswald de Andrade, na produtora Nau.

Foi diretor no Museu da Imagem e do Som, na Cinemateca Brasileira, na Embrafilme, na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, na TV Brasil e trabalhou como coordenador de comunicação social na Eletropaulo.

A lealdade e a tranquilidade eram grandes marcas da personalidade de Lisboa Neto. Com frequência, era convocado para resolver desentendimentos entre amigos, ou tomar a frente em situações de trabalho que exigiam diálogo, diplomacia, entendimento.

Ele e Silvia tiveram quatro filhas, e a família morou em diferentes bairros de São Paulo. Lisboa Neto morreu em 13 de abril por complicações de uma parada cardíaca, e deixou a esposa, as quatro filhas e seis netos.

