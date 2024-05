Juazeiro (BA)

Quem foi aluno de Iraídes não se esquece de suas aulas criativas. Era referência em linguagens e incentivava a produção de textos, fossem acadêmicos ou artísticos. Mais recentemente, dedicava seu tempo à literatura afro-brasileira —realizava saraus de poemas pretos para crianças e atuava na formação de professores.

"O que diferenciava Ira de outros professores, sem dúvida, era sua dimensão humanística, ela era muito sensível. E principalmente o compromisso dela com a universidade pública, com a escola pública", diz o artista e professor Reginaldo Carvalho, 47.

A dedicação ao ofício de ensinar era grande. Quando era professora no Pilar, distrito de Jaguarari (BA), passou a dar aulas também na Uneb (Universidade do Estado da Bahia), em Jacobina (BA). Os 203 km eram percorridos duas vezes por semana.

Maria Iraídes da Silva Barreto (1966 - 2024) - Arquivo pessoal

"Eu era adolescente, lembro da rotina, ela saía e chegava de madrugada", diz o filho Gustavo Barreto, 26.

Maria Iraídes da Silva Barreto nasceu no dia 7 de maio de 1966, em Juazeiro (BA). A família de seis irmãos era comandada pela mãe Valcir, que criou todos com a venda de lanches.

Desde menina, Iraídes mostrava interesse pelos estudos. Na escola, além de boa aluna, era destaque em tudo o que envolvia artes.

Cursou pedagogia na UPE (Universidade Estadual de Pernambuco) na cidade vizinha Petrolina (PE). A carreira como professora começou em escolas particulares da região.

Ainda na juventude, em Senhor do Bonfim (BA), conheceu o motorista Graciliano —os dois frequentavam o mesmo salão de beleza. Quando Iraídes trocou de horário, o destino se encarregou de uma mudança no trabalho de Graciliano, que também teve de fazer a troca. A convivência quebrou a timidez, e ele a convidou para sair. O encontro virou namoro, que depois se transformou em um casamento com dois filhos.

O primogênito, que faz aniversário no mesmo dia da mãe, conta que ela tinha mania de estudar e sempre era vista com um livro. Mesmo nas folgas estava lendo algo ou preparando aulas. "Ela chegava do trabalho e a gente dizia para descansar, mas ela falava que ia ler mais um pouco."

Nos últimos anos estava na Uneb de Senhor do Bonfim, cidade em que foi morar com a família. Lá também desenvolvia trabalhos no quilombo urbano Alto da Maravilha.

Iraídes, que tinha hipertensão e diabetes, teve um AVC (acidente vascular cerebral) em janeiro. Uma alergia ao medicamento do tratamento lhe causou uma infecção na pele que a levou à morte em 16 de março, aos 57 anos.

Uma de suas últimas alegrias foi ver o certificado de colação de grau de Gustavo no curso de fisioterapia.

Iraídes deixa o marido, Graciliano, 62, e os filhos Gustavo, 26, e Leonardo, 22.

coluna.obituario@grupofolha.com.br

Veja os anúncios de mortes

Veja os anúncios de missa