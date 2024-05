Juazeiro (BA)

Carlos Ranulpho dedicou 56 anos ao mercado das artes. Tudo começou quando tinha uma loja de presentes na famosa rua da Aurora do Recife e realizou uma exposição de pinturas de um amigo, em 1968. O sucesso foi tamanho que no mesmo ano ele abriu a primeira galeria de arte da cidade.

A Galeria Ranulpho passou pelos bairros Boa Vista e Boa Viagem. Desde 2001, está em um prédio histórico na rua do Bom Jesus. E chegou a ter uma filial na cidade de São Paulo, nos Jardins.

"A grande paixão da vida dele era a galeria. Era o assunto que ele sempre conversava, era o lugar para onde ele ia todos os dias e sempre estava com a cabeça pensando na próxima exposição", diz a neta Rafaela Ferraz de Albuquerque Pragana, 43.

Carlos Ranulpho de Albuquerque (1929 - 2024) - Reprodução/Facebook

Entre os nomes expostos por Ranulpho estão Cícero Dias, Vicente do Rego Monteiro e Reynaldo Fonseca. O marchand também se interessava por artistas populares. Foi ele quem apresentou a obra do xilogravurista J. Borges para Ariano Suassuna. O fato está no livro da sua história, "O Mercado de Beleza" (Cepe, 2018), do jornalista Marcelo Pereira.

"Foi um dos primeiros marchands do Brasil e era um dos mais antigos em atividade. O grande legado deixado por Ranulpho à arte brasileira e pernambucana jamais será esquecido", afirma nota de pesar divulgada pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).

Recifense, Carlos Ranulpho de Albuquerque nasceu no dia 28 de abril de 1929, um dos três filhos de J. Ranulpho e Maria José das Neves. O pai, que era ilustrador e caricaturista, foi sua primeira ponte com o mundo das artes.

A infância simples ficou mais difícil com a morte do pai. Na adolescência, Carlos teve que parar os estudos para ajudar a família. O jovem bom de comércio trabalhou com joalheria durante 20 anos, antes de abrir sua galeria.

Foi casado com Maria Dulce, que o ajudava a montar as exposições e lhe deu seu único filho, Felipe. Com o herdeiro, dividia os almoços de domingo, a paixão pelo time do Náutico e viagens a Gravatá, a 84 km da capital. Os dois foram as despedidas mais tristes de sua vida, a esposa em 2012 e o filho há nove anos.

Avô de três meninas, gostava de presenteá-las. "Ele sempre tinha um presentinho. Durante muito tempo, dava dinheiro em envelopes. Depois que a gente ficou mais velha, sempre dava uma obra de arte. Quando meus filhos nasceram, ele deu um quadro para cada um", lembra Rafaela.

Ranulpho foi internado em 30 de março por causa de uma infecção. Morreu após uma parada cardíaca na noite do dia 14 de abril, aos 94 anos.

Deixa a nora Nazareth, 71, as netas Rafaela, 43, Mariana, 42 e Cecilia, 36, e os bisnetos Maria Leticia, 12, Filipe, 10, Pedro, 9, Benjamin, 7, Heloisa, 4, Maria, 3, e Henrique, 2.

