Não há evidências de que doações ao RS tenham sido reembaladas com selo do governo federal

Não há evidências de que as embalagens das doações enviadas pela sociedade civil às vítimas das enchentes em Canoas, no Rio Grande do Sul, estejam sendo substituídas pela logomarca do governo federal, como afirmam publicações nas redes sociais. Os alimentos colocados em sacolas com o selo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome fazem parte da compra de 52 mil cestas básicas pela pasta para atender desabrigados e desalojados no estado.

Um dos posts verificados pelo Comprova traz apenas uma foto de um pacote com alimentos que leva o selo do governo federal para embasar a acusação. A imagem foi publicada originalmente pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, em 11 de maio, para destacar as ações do governo, como mostrou o Estadão Verifica.

Outro conteúdo investigado é um vídeo, que usa a mesma foto, também sem apresentar evidências. Ambos dizem que a prefeitura confiscou as doações. Um dos posts diz que o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, é do PT, mas ele deixou a legenda em 2016 e, desde 2020, é filiado ao PSD.

Enganoso, para o Comprova, é todo conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

