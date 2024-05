Papa Francisco telefona para arcebispo de Porto Alegre e diz que reza por vítimas das chuvas

O papa Francisco telefonou na manhã deste sábado (11) ao arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil), dom Jaime Spengler, e disse que está rezando para a população atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

"Manifesto minha solidariedade em favor de todos os que estão sofrendo esta catástrofe. Estou próximo a vocês e rezo por vocês", afirmou o pontífice, segundo nota divulgada pela CNBB.

Papa Francisco durante discurso no Vaticano, no último domingo (5) - Andreas Solaro/AFP

Spengler teria ficado emocionado com o gesto do líder da Igreja Católica.

O papa doou na semana passada cerca de 100 mil euros (aproximadamente R$ 556 mil) para ajudar as vítimas das enchentes que assolam o estado. O montante, segundo a CCBB, será repassado para a regional da confederação que abrange todo o Rio Grande do Sul.

As fortes chuvas no Rio Grande do Sul deixaram 136 mortos até as 9h deste sábado (11). Dez novos óbitos foram confirmados desde sexta (10), e o número ainda pode crescer nos próximos dias, uma vez que há 125 desaparecidos, segundo a Defesa Civil gaúcha.

Conforme o último boletim, também há 71 mil pessoas em abrigos montados para socorrer as vítimas que não têm para onde ir. Dos 497 municípios gaúchos, 445 acabaram afetados pela tragédia.