PM afasta policiais após dois jovens morrerem em acidente de moto em São Paulo

São Paulo

A Polícia Militar afastou dois PMs suspeitos de não prestar socorro a vítimas de um acidente de motocicleta na zona leste da capital paulista, nesta segunda-feira (13). As duas vítimas morreram.

O acidente ocorreu na rua Celso Betim, no Iguatemi, por volta das 4h.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o carro da corporação bem próximo à motocicleta em em que estavam Manuella Sousa Carvalho, 13, e Albert Wanderson de Moraes Balmant, 18.

Instantes depois, a moto sobe na calçada e se choca contra duas barras de ferro e um poste, de acordo com boletim de ocorrência. Depois do acidente, a viatura mantém seu curso, ainda segundo as imagens.

Manuella morreu ainda no local do acidente. Albert chegou a ser encaminhado para o Hospital Geral de São Mateus, mas não resistiu aos ferimentos.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública), da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), diz que as polícias Civil e Militar investigam o caso.

"Exames periciais foram solicitados pela autoridade policial do 49º DP (São Mateus) e a PM instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar a conduta dos agentes, que foram afastados do serviço operacional até o término das investigações", acrescentou a pasta, em nota.

Carros utilizados pela Polícia Militar em São Paulo - Divulgação/Polícia Militar do Estado de São Paulo

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares que estiveram na delegacia declararam que foram acionados via 190 para atender a um acidente de trânsito na rua Celso Betim, no Iguatemi.

Conforme os policiais, no endereço havia uma outra equipe da PM e socorristas do Corpo de Bombeiros e do Samu.

Não fica claro no documento, entretanto, se uma dessas equipes é a mesma que aparece nas imagens da câmera de segurança.

O delegado responsável por registrar o caso afirmou no BO que aguardava a realização de perícia no local para estabelecer a dinâmica de como se deu o acidente.