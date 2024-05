Polícia Militar de SP ajuda no resgate de pessoas ilhadas no RS

São Paulo

A Polícia Militar de São Paulo, que ajuda nas buscas dos ilhados em decorrência das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, já resgatou mais de 50 pessoas e um cachorro desde quinta-feira (2). Nesta sexta-feira (3), já foram socorridas 15 pessoas e encaminhadas para os pontos de apoio do local.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirma que 45 integrantes da PM foram enviados até o local, com apoio do helicóptero Águia, viaturas e embarcações para apoiar os trabalhos do Corpo de Bombeiros gaúcho.

PM de SP ajuda no resgate em meio às fortes chuvas do Rio Grande do Sul - Secretaria de Segurança Pública de SP

Os resgates aconteceram nas cidades de São Sebastião do Caí e Bom Princípio na quinta-feira. "Todas as pessoas, assim como o animal, foram retiradas dos imóveis com apoio do helicóptero Águia 12", diz a SSP. Segundo a pasta, foram mais de sete horas de voo com a aeronave para realizar todos os salvamentos.

Em um dos casos, uma família com três crianças foi resgatada pelos agentes.

ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA

O governo do Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública no estado em edição extra do Diário Oficial na noite desta quarta. O decreto estabelece que órgãos públicos prestem apoio à população nas áreas afetadas, em articulação com a Defesa Civil.

Os temporais destruíram moradias, estradas e pontes, além de comprometer o funcionamento de instituições públicas. As aulas nas escolas estaduais, por exemplo, foram suspensas nesta quinta e sexta-feira (3).

É observado um aumento significativo no volume dos rios Jacuí, Pardo, Taquari e Caí. Nos próximos dias, as regiões norte e nordeste do estado também devem começar a sofrer as consequências das chuvas. Locais com barragens estão sob alerta e os planos de atendimento em caso de emergência foram ativados.

A expectativa é que as chuvas continuem no fim de semana. De acordo com o Inmet, em três dias choveu em Porto Alegre (258,6 mm) o equivalente a mais de dois meses, quando comparado com os meses de abril (114,4 mm) e de maio (112,8 mm).

As fortes chuvas que atingem o estado deixaram ao menos 31 mortos desde segunda-feira (29), 74 desaparecidos, 56 feridos e quase 24 mil pessoas fora de suas casas. Os alagamentos arrastaram construções e isolaram moradores.