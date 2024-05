Policiais prendem suspeitos de roubar Ozempic em farmácia na rua Augusta, em SP

São Paulo

Uma dupla suspeita de roubar medicamentos de uma farmácia na rua Augusta, em São Paulo, foi presa por policiais civis na noite desta sexta-feira (10).

Os policiais estavam de plantão no 78° DP (Jardins), quando foram avisados por um motociclista sobre o roubo em andamento na Drogasil localizada na rua Augusta, 2.899. A testemunha também alertou que os bandidos tinham um carro de apoio para fuga.

Assim que chegaram ao endereço, os policiais viram o veículo mencionado, um Sandero prata. Já próximo ao automóvel, eles gritaram "polícia" e deram voz de parada.

No interior do Sandero, haviam três homens. Pela versão que consta em uma prévia do boletim de ocorrência, um dos suspeitos portava um objeto preto, que se assemelhava a uma arma de fogo.

Os policiais, então, atiraram. O homem que portava o objeto conseguiu fugir e não se sabe se ele foi ferido pelos disparos.

Outros dois suspeitos se renderam e foram presos.

Medicamentos roubados de farmácia foram recuperados após ação de policiais civis do 78° DP (Jardins) - Divulgação

Dentro do veículo foram encontrados medicamentos de alto custo, como Ozempic e Saxenda, remédios para emagrecer, e Venvanse, utilizado em pacientes com déficit de atenção. Também foram localizados um saco fechado com moedas e alguns objetos pessoais dos presos, que foram apreendidos.

Na delegacia, um dos funcionários do local reconheceu um dos presos como autor do roubo. O outro homem detido não foi reconhecido. Ele seria o motorista do carro e não teria entrado na farmácia.

Os homens presos teriam assaltado a mesma farmácia outras vezes neste ano. Por isso, os policiais acreditam se tratar de uma quadrilha especializada em roubar medicamentos como o Ozempic, que pode custar mais de R$ 1.000 nas prateleiras.

Equipes da Polícia Civil estiveram em hospitais, mas não localizaram suspeitos baleados.

O caso foi registrado como roubo e associação criminosa.